LA RASSEGNA NON SOLO BLUES CON IL PREMIO OSCAR NICOLA PIOVANI

La Rassegna Non Solo Blues di soul, folk, funk e latin jazz ospiterà in questa edizione dal 31 luglio al 4 agosto grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

Ospite d’eccezione il Premio Oscar Nicola Piovani che il 2 agosto alle 21.30 nella Piazza del Teatro con la sua orchestra ripercorrerà tutti i momenti più importanti della carriera con le sue composizioni più celebri. Il concerto “La musica è pericolosa” prevede un biglietto d’ingresso in vendita presso l’ufficio turistico del Comune di Ortona tel.085.9063841.

La Rassegna si aprirà mercoledì 31 luglio alle ore 21.30 sulla Passeggiata Orientale con Martegiani &Di Fulvio Jazz Trio. Eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile sono le caratteristiche che predominano nel Trio che si esibisce in performance intense e cariche di pathos. Ingresso libero.

I Dago Red si esibiranno giovedì 1 agosto alle ore 21.30 sulla Passeggiata Orientale. Gruppo abruzzese che nel 2012 si è guadagnato il riconoscimento di miglior gruppo blues in Italia vincendo l’Italian blues Challenge e a seguito di questo traguardo, l’anno successivo, ha rappresentato il nostro Paese allo European Blues Challenge a Berlino. I Dago Red presenteranno a Ortona, in anteprima il loro nuovo album. Ingresso Libero.

Altro grande nome del panorama musicale italiano è Fabrizio Bosso che sarà in concerto insieme al Nicola Di Camillo Trio sabato 3 agosto nella Piazza del Teatro. Bosso tra i migliori trombettisti italiani, partendo dal jazz ha attraversato tutti i generi musicali, dalla musica classica al pop passando per la musica latina. Vanta grandissime collaborazioni con artisti come Charlie Haden, Nina Zilli, Sergio Cammariere e Mario Biondi. Ingresso con biglietto in vendita presso l’ufficio turistico del Comune di Ortona tel.085.9063841.

La Rassegna si concluderà con un omaggio al direttore artistico di Non Solo Blues, il maestro Roberto De Grandis, che si esibirà con I Badinerie domenica 4 agosto alle ore 21.30 sulla Passeggiata Orientale. Ingresso Libero.

«Un altro evento importante della nostra estate- sottolinea l’assessore agli eventi Cristiana Canosa- con un grande personaggio come Nicola Piovani. La Rassegna Non Solo Blues si mostra in tutta la sua qualità valorizzando uno dei posti più belli della nostra città, la Passeggiata Orientale».