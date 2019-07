BALENE E BALENIERI

Le iniziative culturali estive del Comune di Ortona proseguono con il primo appuntamento del mese di agosto a piazzetta San Michele, suggestivo angolo del centro storico, con la lettura e la narrazione del romanzo Moby Dick che si terrà giovedì 1 agosto, in occasione del bicentenario della nascita del suo autore Herman Melville, alle ore 21,15.

Programmato dalla Biblioteca Comunale, le letture saranno accompagnate da una ricca colonna musicale e da immagini curate dalle Edizioni Tandem di Ortona, e verranno proposte dal gruppo di lettori volontari "L'appetito vien leggendo" con la cura della regia da parte delle volontarie del Progetto di Servizio Civile "Cuor di biblioteche". Gli arredi di scena sono stati realizzati dai bambini e dalle bambine del CIPI' della biblioteca con i loro genitori.

«Una serata – dichiara il vice sindaco Vincenzo Polidori – per tornare a conoscere una storia ormai poco letta, ma che ha rivoluzionato il modo di scrivere i racconti di viaggio nei tempi moderni, e che ci fa riflettere oggi sull'importanza di proteggere le balene quasi in via di estinzione».

In circa 50 minuti di letture e di narrazioni il romanzo verrà proposto nei brani più vicini al nostro tempo, ed al termine gli spettatori avranno una lieta sorpresa. In considerazione del numero limitato di posti a sedere, si consiglia la puntualità.