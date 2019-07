Il fine settimana ortonese

Fine settimana ricco di eventi che si caratterizza con l'atteso concerto di Mamhood a Porta Caldari

Primo classificato al Festival di San Remo, secondo classificato all’Eurofestival

Alessandro Mamhood sarà a Ortona alle ore 18 circa per il sound check e per incontrare il pubblico

La serata prosegue con dj set ed esibizioni di danza per concludenders con il concerto previsto per le ore 22,00 a Porta Caldari.

Sul palco, alle ore 21,30, avverrà l'estrazione dei biglietti della lotteria di Perdono

Alle 24 - OFFICIAL AFTER PARTY Mahmoodinconcerto i

PRESSO L'AREA ADIACENTE

IL CASTELLO ARAGONESE

DJS Simone Calbè // Gabriele Musa

Area drink a cura del TERMINAL BAR

ingresso libero

Venerdì e sabato la Consulta Giovanile organizza al Castello Aragonese, ORTONA Comics and Games, per gli appassionati di fumetti e per iCosplay.

La gara cosplay collegata alla Manifestazione "Ortona Comics and Games 2019" si svolgerà Sabato 27 Luglio 2019 ore 19:00 presso il Castello Aragonese di Ortona per Cosplay di Gruppo e Singoli.

I costumi indossati dai partecipanti alla gara saranno essere attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica, dei videogiochi, dei giochi di ruolo e dei libri e originali

Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dalle ore 17:00 fino alle ore 18.30 presso l'apposito stand, ma è preferibile una preiscrizione.

Per la preiscrizione inviare una email a associazioneortonacomics@gmail.com .

Ogni partecipante/gruppo avrà a diposizione un determinato periodo di tempo durante il quale potrà recitare scene inventate, brani famosi o parodie relative al personaggio interpretato.

Prosegue la tre giorni di sport con il torneo nazionale di beach volley Paolo Nicolai's Challenge, che vedrà come campi di gioco la spiaggia del lido Riccio il campo cittadino "Umberto Rossi", e per gli incontri con gli atleti il Teatro.

I campi di gioco :

- ore 15/19 presso lo Stabilimento Balneare "Lido Riccio"

- ore 19/24 presso il campo Umberto Rossi

L'evento è stato presentato lunedì 22 luglio :

Sabato e domenica a Caldari per gli appassionati delle specialità culinarie "Pelosiamo", le due serate organizzate dalla locale Pro loco e dedicate al crostaceo più amato dagli ortonesi.

l'Evento enogastronomico con piatti a base di GRANCHI PELOSI (Favolli) e Pesce.

Questo il menù proposto:

Pasta con i Pelosi;

Baccalà e Peperoni.

E per chi non mangia il pesce, non mancheranno le Patatine Fritte e gli arrosticini.

Le due serate serate saranno accompagnate dalla musica dei gruppi The Martha Fellas (Sabato 27 luglio) e Sergio e gli Amici (Domenica 28 luglio).

Il depliant dell’estate ortonese 2019

