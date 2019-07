Premio di poesia in spiaggia La Riccetta: iscrizioni aperte

Il 10 agosto 2019 ci sarà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio di poesia in spiaggia “La Riccetta”.



Il concorso è stato fondato dall'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano nel 2018, in memoria di Eugenio e Anna Bomba, co-fondatori dello stabilimento balneare La Riccetta, località Lido Riccio.

Alla prima edizione il successo è stato grande e al di sopra delle aspettative: più di centoventi partecipanti in un mese.

Eugenio Bomba ,

che fondò la Riccetta negli anni '70, era anche falegname e poeta, e pubblicò un romanzo intitolato “La legge di Roma”.

L'autore Attilio Alessandro Ortolano, a partire da questa passione comune, e per un sentimento di affinità di animo con una persona che effettivamente non ha avuto mai la possibilità di conoscere, ha deciso di creare questo concorso.

Altro motivo per cui è nato questo premio: Anna Bomba, figlia di Eugenio,

portò un giorno tutte le poesie di suo padre ad Attilio, sapendo che il giovane era appassionato di letteratura.

La sfida è insomma portare la poesia anche sulla spiaggia. Luogo in cui non ci si aspetta un evento culturale. Questo tipo di iniziative contribuiscono poi a creare un collegamento tra tutti i frequentatori, che in qualche modo si sentono come in una famiglia.



Allo stabilimento balneare La Riccetta, infatti, oltre a questo evento, l'altra iniziativa culturale riguarda la Little Free Library, una piccola libreria costruita con materiale riciclati ed in legno, per la quale il motto è “Prendi un libro, dona un libro”. Tale libreria è potenzialmente rintracciabile in tutto il mondo, poiché può essere inserita nel circuito internazionale delle Little Free Library. L'idea è quindi anche votata al turismo.



Relativamente al premio, è possibile inviare il proprio componimento fino al 3 agosto, all'indirizzo info.premiolariccetta@gmail.com , o al numero 3281633845. E' possibile anche la consegna a mano allo stabilimento.

Il premio "La riccetta " ha ispirano Luciano Emiliani ad una sua intetretazione della poesia di Gabriele D'Annunzio " L'Onda "