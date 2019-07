Da martedì 23 luglio sono aperte le iscrizione al progetto benessere "Cure termali" nell'ambito delle attività programmate dall'ambito distrettuale sociale ortonese. L'assessorato alle politiche sociali del comune di Ortona, ha predisposto il servizio che si svolgerà dal 28 agosto all'12 settembre con un autobus che ogni giorno accompagnerà gli iscritti presso la rinomata località abruzzese per le cure termali.

Ai partecipanti, l'iscrizione è aperta a tutte le fasce di età, è richiesto il contributo per le spese di viaggio pari a 65 euro. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso l'ufficio InformaGiovani del Polo Eden in corso Garibaldi, per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio al numero 085.9066323.