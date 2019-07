Convocazione del Consiglio Comunale di Ortona

Il Presidente del Consiglio Comunale , Dott.ssa Lucia Simona Rabottini, dispone e avvisa che il Consiglio comunale è convocato nella sala delle adunanze consiliari in seduta di sessione ordinaria

In prima convocazione sabato 27 luglio 2019 alle ore 9:00 e in seconda convocazione martedì 30 luglio 2019 ore 15:00

per trattare questi punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione verbali sedute precedenti;

2) Surroga del consigliere dimissionario Ciampichetti Valentina;

3) Nomina componente della terza commissione consiliare permanente in sostituzione di consigliere dimissionario;

4) Nomina componente della commissione toponomastica in sostituzione di consigliere dimissionario;

5) Comitato Porto - Surroga componente dell'Assemblea generale;

6) Variazione programma triennale opere pubbliche 2019-2021 - Annualita' 2019;

7) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n.124 in

data 20.06.2019, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

8) Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e

193 del d.lgs. n. 267/2000.

9) Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - Deliberazione n. 42/2019 osservazioni sul rendiconto

2015 – 2016 - Presa d'atto e provvedimenti conseguenti.

10) Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 in favore dello

Studio legale tributario Del Federico e associati;

11) Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 in favore

dell’avv. Luigi D’Alessandro;

12) Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 in favore

dell'avv. Rocco Giancristifaro;

13) Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 in favore

dell’avv. Carlo Scarpantoni;

14) Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 in favore

dell’avv. Massimo Finizio;

15) Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 in favore

dell'avv. Peppino Polidori;

Settore Affari generali

Presidenza del Consiglio

16) Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 per forniture e servizi;

17) Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

18) Mozione presentata dai consiglieri Marchegiano e Cauti ad oggetto “Riqualificazione e affidamento in concessione

della gestione e uso dell’antistadio comunale”.