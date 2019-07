Alessandro Toscani: per lui un nuovo “Anno Impavido”

Tornato a casa nella stagione passata dopo un anno trascorso nelle fila della GoldenPlast Potenza Picena, Alessandro Toscani, Libero ortonese D.O.C. classe 98 e 175 centimetri di altezza, sarà della Sieco anche per il prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca.



Toscani, noto anche come “Toscanello”, cresce nelle giovanili della Sieco Service Impavida Ortona ed il suo talento è tale che in poco tempo entra nel giro della prima squadra. L’esordio arriva nella stagione 2014/2015 quella dell’exploit ortonese e del primo posto nel campionato di Serie A2. Dopo due stagioni alle spalle dell’esperto Danilo Cortina, nel 2016/2017 fa sue le chiavi del reparto difensivo bianco-azzurro.



Piccola “pausa” dalla sua SIECO nella stagione 2017/2018 quando, per motivi di studio, Alessandro trova un accordo con la GoldenPlast Potenza Picena, sempre di A2. La separazione, tuttavia, risulterà breve perché già dalla stagione successiva, quella appena trascorsa, Toscani torna a vestire la maglia della Sieco Impavida Ortona, e con questa rimarrà anche per la prossima stagione 2019/2020.



«Sono molto felice di rimanere ad Ortona e non vedo l’ora di ricominciare la nuova stagione con la squadra dove sono cresciuto e che mi ha permesso di giocare nella pallavolo che conta. Con il ritorno della A2 ad un girone unico, il livello della competizione è destinato ad alzarsi. Non ci saranno partite semplici, ogni gara sarà una battaglia e noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti ogni occasione.

Ci terrei a fare un saluto ai Dragoni e a tutti i tifosi i quali con il loro calore fanno si che ogni partita sia divertente ed emozionante»



Alessandro Toscani



Nascita: 18/07/1998

Luogo di Nascita: Ortona

Ruolo: Libero

Altezza: 175 cm



Carriera:



2019/2020 Sieco Service Ortona

2018/2019 Sieco Service Ortona

2017/2018 Goldenplast Potenza Picena

2016/2017 Sieco Service Ortona

2015/2016 Sieco Service Ortona

2014/2015 Sieco Service Ortona

2013/2014 Sieco Service Ortona