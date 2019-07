PASSAGGIO DI CONSEGNE AL CLUB INNER WHEEL DI ORTONA

La tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare con la presidente uscente Avv. Giuditta Napolione, si è svolta il 22 giugno presso la suggestiva location “La Chiave dei Trabocchi” in Marina di San Vito dinanzi ad una folta platea di socie con familiari e di autorità intervenute.

Nel corso della serata, la presidente uscente ha ripercorso le tappe salienti del suo anno di servizio, ricordando in particolare: la presentazione del libro “La mattonella di Caravaggio” di Dino Falconio; la donazione alla Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 1 di Ortona di un notebook avanzato in occasione dell’incontro formativo sul tema del bullismo e del cyberbullismo; il Convegno “Le Donne raccontano – Esperienze a confronto” in occasione della festa della Donna organizzato in collaborazione con il Lions Club cittadino; ed in ultimo, ma non certo per importanza, la donazione dell’arredo dell’ area giochi per bambini al Parco Ciavocco di Ortona.

La neo Presidente, dott.ssa Luciana Notarfranco in Civitarese,

insegnante e imprenditrice locale, ha invece illustrato il suo programma sociale per l’anno 2019/2020, che sarà rivolto sempre ad attività sociali e culturali, il cui fil rouge sarà “la riscoperta del tempo”, una tematica che ben si inserisce nei valori etici e morali che ispirano l’Associazione e che accoglie in pieno il Motto Internazionale “Together we can” (Insieme riusciamo) che guiderà il suo operato a servizio del territorio.

c.s. Inner Wheel Club di Ortona