Centro Antiviolenza Donne "Non Sei Sola": esposizione fotografica "Scratches"

Il Centro Antiviolenza Donne "Non Sei Sola", organizza un'esposizione fotografica, presso gli spazi di ZooArt, nella settimana dal 12 al 18 luglio prossimi.

L'esposizione fotografica "Scratches" si aprirà nella serata del 12 alle ore 21,00, con delle letture a tema, interpretate dai ragazzi dell'Accademia dello Spettacolo.

Le operatrici del Centro Antiviolenza Donne "Non Sei Sola", saranno presenti in loco per attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.