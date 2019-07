La giunta comunale ha approvato le priorità d'intervento per i lavori di efficientamento energetico per gli edifici pubblici prevedendo l'investimento di 130mila euro per lo stadio comunale, il circolo tennis e a completamento del finanziamento la scuola d'infanzia, primaria e secondaria.

Il contributo rientra nelle misure di finanziamento previste dal decreto n.34/2019 del ministero dello Sviluppo economico poi convertito in legge n.58 del 28 giugno 2019 con cui sono previsti contributi in favore degli enti locali per la realizzazione di progetti riguardanti investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile finalizzati ad un allineamento con gli obiettivi di politica energetica europea e nazionale.

«Attualmente l'impianto delle luci al campo sportivo è estremamente energivoro – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Totaro – e non garantisce il numero minimo di luminosità necessario per alcune manifestazione del Coni. Con questo intervento invece otteniamo un doppio risultato con un impianto che permetterà alle due strutture sportive di risparmiare sul costo della bolletta elettrica e di ospitare eventi di portata nazionale. Inoltre a completamento del finanziamento abbiamo previsto di estendere l'intervento sulle strutture scolastiche anche se queste sono già oggetto di altri investimenti e progetti».

La ripartizione dei fondi è assegnata secondo le fasce di popolazione e in particolare per i Comuni come Ortona, tra 20 e 50mila abitanti il contributo previsto è pari a 130mila euro. Spetta ora all'ufficio tecnico comunale avviare la progettazione degli interventi che fanno parte della programmazione triennale dei lavori pubblici.