Christoph Marks e la SIECO ancora insieme

Bel colpo per la SIECO che conferma nel suo roster di uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo della pallavolo. Christoph “Bibob” Marks è pronto al suo secondo anno in riva all’Adriatico, dopo un debutto niente male nella passata stagione.



Classe ’97 per due metri esatti di statura, Marks è uno schiacciatore opposto tedesco nato ad Aquisgrana, popoloso Länder della Renania Settentrionale-Vestfalia. È subito chiaro che il destino di Bibob sia quello di diventare un fuoriclasse. Negli otto anni di permanenza nelle giovanili della Schweriner SC, dal 2008 al 2016, trascina per quattro volte la sua squadra sul gradino più alto del podio, che vale il titolo di Campioni di Germania di categoria. I successi arrivano anche con la selezione del Länder Meclemburgo-Pomerania Anteriore del quale fa parte la città di Schweriner. Il Länder, trascinato da Marks, si aggiudicherà per tre volte la Coppa Federale. È la VC Olympia a farlo debuttare nel volley che conta, e così Marks fa il suo esordio nel secondo campionato nazionale tedesco la Bundesliga 2 Nord. L’anno successivo, sempre con la VC Olympia Berlino per Marks arriva l’esordio in massima serie: Bundesliga 1. Nella stagione 2018/2019 Marks gioca con la TSV Herrsching e con 373 punti è il Top-Scorer della stagione. Arriva quindi il debutto italiano per Bibob che al suo primo anno lontano da casa, nonostante sia tormentato da qualche piccolo infortunio, mostra a tutti il suo valore in un campionato tosto come quello della Serie A2 Credem Banca. In Maglia Impavida Marks mette a segno 538 punti in 100 set giocati risultando il terzo miglior realizzatore del torneo.



«Sono molto felice di tornare ad Ortona. Amo molto la città ed i nostri tifosi. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei vecchi compagni di squadra e di conoscere i nuovi arrivati, mi piace conoscere nuova gente. Spero proprio di giocare meglio durante la prossima stagione perché non sono per nulla soddisfatto della mia prestazione lo scorso anno. Sarà un campionato molto difficile ma abbiamo l’obbligo di dare sempre il massimo puntando ad una zona tranquilla della classifica, magari restando entro la prima metà. So che i nostri tifosi sono molto felici per l’ennesima avventura in Serie A2. A loro voglio promettere che darò il massimo per il bene della squadra. Ci vediamo presto!»



Christoph Marks



Data di Nascita 16/04/1997

Luogo di Nascita: Aquisgrana (Germania)

Ruolo: Opposto

Altezza: 200 cm



2019/2020 Sieco Service Ortona Serie A2

2018/2019 Sieco Service Ortona Serie A2

2017/2018 TSV Herrsching (GER) Bundesliga 1

2015/2017 TSG Solingen (GER) Bundesliga 2

2014/2015 VC Olympia Berlin (GER) Bundesliga 1

2013/2014 VC Olympia Berlin (GER) Bundesliga 2

2008/2013 Schweriner SC (Giovanili)