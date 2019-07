Il PD rinuncia al suo ruolo nella commissione toponomastica

“Se la maggioranza viaggia con un pensiero unico, come ha sottolineato in conferenza stampa la consigliera Schiazza, abbiamo scoperto che la minoranza ormai dimostra una forte affinità politica – dichiara Antonello Di Deo - Infatti lunedì in Consiglio comunale abbiamo assistito – continua il consigliere di maggioranza – ad un significativo passaggio di consegna e "poltrona" nelle sostituzioni previste per le commissioni consiliari permanenti dopo le dimissioni della consigliera capogruppo Pd Nadia Di Sipio e la sua surroga con la prima dei non eletti della lista dei democratici Laura Iubatti. In particolare nella sostituzione prevista per la commissione toponomastica con un emendamento a sorpresa presentato dal consigliere Giorgio Marchegiano e sottoscritto dai consiglieri di minoranza, è stata chiesta la sostituzione di Laura Iubatti con Simonetta Schiazza. La commissione toponomastica nella sua composizione originaria insieme ai quattro consiglieri di maggioranza rappresentanti delle due liste civiche "Il Comune delle Idee" e "Cittadini consapevoli" contava tre esponenti della minoranza, rispettivamente Nadia Di Sipio per il Pd, Giorgio Marchegiano per la lista Ortona Rinasce e Emore Cauti per Ortona Cambia. Oggi invece il Pd non c'è più.

Dunque il dato politico è che il Partito democratico ha ceduto il proprio rappresentante nella commissione toponomastica alla consigliera eletta nella lista civica "Ortona Bene Comune" ridimensionando così il ruolo di un partito democratico che anche a livello locale soffre di una sua identità. Un cambio che apre una doverosa riflessione politica anche perché la consigliera Iubatti ricopre il ruolo di segretario della sezione ortonese del Pd, un partito che a livello locale può contare su un rappresentante eletto alla Camera, l'on. Camillo D'Alessandro, e nelle ultime elezioni nazionali ha comunque raggiunto a Ortona il terzo posto, dopo Lega e M5S.

Del resto qualche settimana fa, qualche giorno dopo le dimissioni della consigliera Di Sipio, in conferenza di capigruppo c'era già stata la richiesta della consigliera Schiazza di poter occupare in Consiglio comunale il posto assegnato alla consigliera Pd "per motivi di ordine politico". Un posto che fisicamente avrebbe affiancato in aula consiliare i consiglieri Schiazza, Cauti e Marchegiano e che ora si realizza proprio nella nuova formazione della commissione toponomastica».​

c.s. Antonello Di Deo Consigliere Comunale