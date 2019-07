GRANDE BEACH VOLLEY E FORMAZIONE SPORTIVA CON IL CAMPIONE OLIMPICO PAOLO NICOLAI

Il Comune di Ortona e la 21Sport Agency organizzano un grande evento di sport a Ortona per veicolare un messaggio importantissimo: lo sport come vettore di crescita per altri settori della società: turismo, sociale, economia. In un connubio tra agonismo e formazione Ortona si pone come punto di riferimento regionale per un evento che si ripeterà negli anni e che si propone di far crescere la classe dirigente sportiva abruzzese con formatori di caratura nazionale.

L'Ortona Sport Challenge di scena dal 26 al 28 luglio si aprirà con il Paolo Nicolai's Challenge, un torneo di beach volley riservato alle 8 migliori squadre maschili e femminili Under 23 d'Italia che porta il nome del suo ideatore, la medaglia d'argento olimpica Paolo Nicolai. Il torneo si svolgerà dal 26 al 27 luglio al Campo Umberto Rossi sotto la passeggiata Orientale dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Sabato 27 luglio ci sarà la convention formativa dal titolo "C'è un grande prato verde. Le tante sfide di una moderna società sportiva". Ospite e relatore Roberto Ghiretti, esperto di marketing sportivo, ex direttore generale della Lega Volley maschile, amministratore delegato della Santal Parma e della Maxi Cono Parma, docente universitario di Strategia, Organizzazione e Marketing dello Sport. Scopo dell'incontro sarà di offrire un momento di formazione a tutti gli attori dello sport locale, in particolare i dirigenti sportivi, approfondendo il tema dello sport come risorsa per la comunità.

L'evento si concluderà domenica 28 luglio con l'incontro con tre atleti medaglie Olimpiche dal titolo "I diversi volti di una sfida" rivolto a tutti i giovani che praticano sport e che avranno modo di ascoltare da vicino le esperienze e il vissuto dei tre campioni.