Brasiliano di nascita, abruzzese d'adozione: Fernando Calderolli

La notizia è circolata già da alcune settimane, ora arriva l'ufficialità: Fernando Calderolli è un nuovo giocatore della Tombesi. 28 anni, il brasiliano è reduce dalla vittoria del campionato di A2, nel girone C, con la maglia del Signor Prestito CMB, ma da anni ormai la famiglia Calderolli è sinonimo di futsal abruzzese. Non solo il fratello maggiore Fabricio, ma anche Fernando ha contribuito a scrivere pagine importanti nella storia di gloriose società della regione: dopo l'esperienza con la maglia del Loreto Aprutino, ha infatti militato per più stagioni nel Montesilvano, vincendo il campionato di serie B 2013/2014 e poi quello di A2 2014/2015. Suo tecnico, proprio a Montesilvano, fu per un anno e mezzo Gianluca Marzuoli, che Fernando ritrova ora a Ortona:

"Con il mister abbiamo vissuto momenti indimenticabili, specie nell'anno di B in cui raccogliemmo solo vittorie, portando a casa campionato e Coppa Italia, e sono quindi molto felice di ritrovarlo alla Tombesi. Sono altrettanto felice di tornare in Abruzzo, da cui mancavo ormai da quattro anni ma che è sempre rimasta la mia seconda casa. Per certi versi sta diventando la prima, visto che adesso anche i miei genitori si stanno trasferendo a Pescara, motivo in più per essere contento di tornare qui. Giocare di nuovo la A2 dopo averla vinta pochi mesi fa non è un problema, perché ogni campionato fa storia a sé, e ci sono sempre tante e nuove motivazioni in ballo. Spero di ripetere a Ortona i miei successi degli ultimi anni, quando ho vinto con squadre partite, almeno all'inizio, con ambizioni di salvezza o poco più. Dei miei nuovi compagni ne conosco alcuni per averci giocato contro, ad esempio Piovesan, che ho affrontato lo scorso anno nel girone C di A2 (lui giocava con il Cobà), ma sono comunque sicuro che la squadra sia più che attrezzata per fare una bella stagione. Sono entusiasta di questa nuova avventura".

GIUSEPPE MROZEK