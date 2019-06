Federica Bellicano di Ortona vince la prima selezione del contest internazionale di bellezza New Model Today Cristina Yaremchuk di Ortona si piazza al terzo posto

Atessa da il benvenuto all’estate con una prima serata di eventi, sabato 22 giugno nella centralissima Piazza Garibaldi di Atessa(Ch), si è tenuto a battesimo la prime edizione del “GRAN GALA’ ATESSA in MODA 2019” legato al contest internazionale di bellezza “New Model Today” giunto alla sua 31^ edizione.

L’evento è stato organizzato dalla vulcanica Loretta D’Annunzio, titolare del Hair Design Parrucchieri di Atessa, che avvalendosi della collaborazione di Camillo Del Romano storico organizzatore di eventi moda e bellezza, che ne ha curato la direzione artistica.

Il comune di Atessa e l’Assessorato al turismo e spettacolo ha patrocinato l’evento, e l’assessore Vincenzo Menna ha dato fiducia agli organizzatori, che fra l’altro si sono avvalsi della collaborazione anche di Associazioni locali quali “KOMMERCIATE” di Atessa rappresentata da Annarita D’Aurizio, l’Associazione “ORIZZONTI IN SCENA” rappresentata da Antonio Primomo.

Sul palco la splendida presenza di un voto televisivo Mediaset, e direttamente dai programmi Tv di RETE_4 “Donnavventura e Ricette all’Italiana” , la bellissima Annabruna Di Iorio, madrina della serata, che non ha voluto fare a meno della passerella concedendosi un paio di sfilate con le collezioni moda di “D’Autilio 1908” di Lanciano, e soprattutto del suo ruolo di conduttrice, affiancando con molto eleganza il presentatore della serata lo show man Danilo Daita che ha entusiasmato anche con la sua voce il pubblico atessano e quello da casa con la diretta streaming su “Globe Tv Channel”.

Le condizioni climatiche e l’intemperia del vento ha fatto slittare di un’ora l’inizio della serata, ma alle ore 22 circa si sono scatenati sulla passerella i più piccini con la sfilata delle collezioni “Benetton 0-12” , per poi dare spazio alle modelle per il concorso di bellezza e quadri moda con i momenti più emozionanti con il difilè di Abiti da Sposa delle collezioni “LINA SPOSE” di Atessa, abiti abbinati alle collane di perle “Miluna” della Gioielleria “Desideri Preziosi” di Atessa, preceduta da una presentazioni di “Gioielli Chiara” della stessa Gioielleria e la titolare Sara Antonini ha omaggiato la vincitrice con uno stupendo gioiello ideato e realizzato da lei: “La Presentosa” di Atessa, ed ancora passerella per le collezioni degli Accessori Moda “Particolari” di Atessa , collezioni di Abbigliamento di “MG Moda” sempre di Atessa, e per finire le collezioni intimo della boutique “La Farfalla” di Perano.

Ma tornando al contest di bellezza, la giuria presieduta dall’Assessore Giulia Orsini, coadiuvata dai giurati: Antonio Primomo, Annarita D’Aurizio, Martina Menna, Giancarlo Di Croce, Rocco Menna, Luca De Ritiis, Gianni Massimini, Amalia Lanci, Massimo Urru e supervisione giuria Valerio Memmo, ed hanno proclamato il seguente verdetto, vincitrice della serata Federica Bellicano di Ortona (Ch), bionda con i suoi 180 cm di altezza si aggiudica il titolo di “Nee Make Up”, seguita al secondo posto di un solo punto Francesca Persiani di Giulianova (Te) con il titolo “Cinecitta World”, staccata ancora di un punto si classifica al terzo posto Cristina Yaremchuk di Ortona con il titolo di “Everline Hair Solution”

Le altre fasce degli sponsor locali sono stati aggiudicate da: Luana Loviglio 16 anni di Lanciano con fascia “Europet Trasporti”; Francesca D’Amario 17 anni di Atessa con fascia “BCC Sangro-Aventino”; Elisa Scaricaciotoli di Ortona con fascia “Desideri Preziosi”; Chiara Casciato di Lanciano con fascia “Lina Spose”; Ester Aiello di Francavilla con fascia “Edilizia Di Croce”; Laura Zinni di Paglieta con fascia “Hair Design” , infine la fascia di “New Model Atessa 2019” è stata aggiudicata da Mara Staniscia di Atessa.

Le altre ragazze in gara sono state: Sheila Serafin, Giulia Cataldo, Federica Agosta, Palma Capigatti, Adriana Bellante, Camilla Brancati, Ioana Ungureanu, Melissa Cacciavillani, Roberta Di Marco ed Antonella Panaccio.

La regia moda della serata è stata curata dalla bravissima e bella modella abruzzese Giorgia Masciulli mentre Camillo Del Romano ha avuto la responsabilità della direzione artistica.

Le acconciature sono curate da Loretta D’Annunzio e Paola Buda di Vasto, responsabile back-stage Angelica Menna, molti i fotografi presenti alla serata, e ringraziamento particolare a Cesare Iacovone di “Enigma” di Atessa, per le immagini foto e video , e gli altri fotografi Luigia Togato ed Alessandro Tornese.

Sul palco si sono esibiti la cantante “Jo Jò” conduttrice di Sanremo DOC, i ballerini Marica e Antonio dal Dance Energy del gruppo dei Latin Stars, e la modella Camilla De Berardinis con la sua coroncina di miss.

Tutte le modelle sono state premiate con Vini di qualità della “Cantina Spinelli” di Atessa, e poi confezioni di Miele dell’Apicoltura “Emilio Iacovanelli”, mentre il buffet della serata è stato curato da Enrico Falcone titolare dei “Supermercati Tigre” di Atessa, gli Addobbi floreali e gli omaggi floreali alle modelle sono stai realizzati ed offerti da “Agrigarden” di Atessa.

c.s.