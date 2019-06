ABBONAMENTO AL LIDO

Con l'istituzione delle aree parcheggio a pagamento nelle località Riccio, Saraceni e Arielli, nel periodo dal 15 giugno al 28 settembre, quest'anno è stata introdotta la novità della possibilità del rilascio di abbonamenti mensili. Il provvedimento è in via sperimentale e riguarda i titolari delle attività ricettive e balneari che intendono offrire un servizio alla propria clientela. L'abbonamento mensile potrà essere richiesto direttamente all'ufficio economato del Comune di Ortona e sarà rilasciato dietro la compilazione di un apposito modulo. La tariffa giornaliera è quella prevista dalla delibera che istituisce i parcheggi a pagamento nel periodo estivo, ovvero 5 euro per l'intera giornata. Al titolare dell'abbonamento verrà consegnato un tagliando con il timbro del Comune da esibire sul parabrezza dell'auto, comunque l'abbonamento non dà diritto ad un parcheggio numerato o riservato ma agevola l'utilizzo dei parcheggi a pagamento stabiliti nelle località turistiche.

«Questo nuovo servizio risponde alle esigenze avanzate negli incontri con gli operatori turistici del territorio – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – per quest'anno è stato istituito in via sperimentale e riservato agli operatori economici per incrementare i servizi che le nostre spiagge possono offrire. L'obiettivo è quello di migliorare l'offerta turistica del territorio e quest'anno possiamo presentare ai visitatori un ufficio turistico comunale che con personale qualificato offrirà assistenza, informazioni e materiali per far conoscere le peculiarità del nostro territorio e della nostra regione».

