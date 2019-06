COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

«Una nuova e prestigiosa iniziativa per il profilo internazionale della nostra città e delle sue attività museali». Questo è il commento del Sindaco Leo Castiglione per la firma del Protocollo d'intesa che avvia ufficialmente la collaborazione tra il Museo della Battaglia di Ortona e l'International Bomber Command Centre (IBCC) dell'Università di Lincoln in Inghilterra. Due esperienze museali che, a partire da eventi differenti del secondo conflitto mondiale, hanno avviato una fase preliminare di collaborazione scientifica e museografica alla quale l'accordo ufficiale dà una veste istituzionale per scambi di studi, di programmi comuni, reciproche promozioni internazionali.

L'istituto d'oltre Manica nasce per documentare e raccogliere materiali e memoria dei bombardamenti effettuati, prevalentemente dalla RAF, sull'intero scenario europeo del conflitto, e ultimamente ha inserito come contenuti centrali del museo la documentazione delle memorie civili della popolazione, utilizzando una strategia digitale di forte innovazione sia per l'acquisizione della documentazione che per la resa museografica.

«Un metodo digitale – dichiara il vicesindaco Vincenzo Polidori – che, grazie a questo accordo, potrà essere utilizzato anche dal nostro MuBa per orientare il suo sistema espositivo in maniera più narrativa e più idonea per un museo moderno ed avanzato». Il protocollo d'intesa prevede, inoltre, scambi di visite ed un arricchimento della documentazione storica grazie anche alla competenza della Lincoln, e la costituzione condivisa di una rete di raccolta dati e di testimonianze civili e militari che verranno messe a disposizione nei due musei. Già dal prossimo autunno il MuBa verrà ricevuto presso l'International Bomber Command Centre di Londra e i loro tecnici verranno a Ortona per uno studio congiunto.