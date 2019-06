Martedi 25 giugno ore 21 Teatro Tosti ORTONA appuntamento con il “Premio Gaetano Cespa

Si terrà martedì 25 giugno, alle 21, al Teatro Tosti di Ortona, il “Premio Gaetano Cespa” a ricordo dell’amico Gaetano, attore, scomparso a 29 anni per un malore esattamente un anno fa. Si tratta di un concorso artistico/talent show gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti amanti dell’arte e della musica la cui finalità è quella di aiutare i nuovi talenti ad emergere nel mondo dello spettacolo.

Il desiderio dei familiari e degli amici è di rendere questo premio un appuntamento fisso negli anni a venire: un concorso che si andrà a collocare tra gli avvenimenti artistici più importanti della città, un modo per rinnovare il ricordo dell’amico Gaetano proprio attraverso ciò che lui stesso amava fare ovvero: cantare, ballare e recitare.

La serata è a ingresso gratuito, ma chi vuole potrà lasciare una piccola donazione in busta chiusa. Il ricavato della serata, per volontà dei promotori, sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore che verrà lasciato in dotazione al Teatro Tosti.

Il concorso, a cui sono iscritti 27 partecipanti, è riservato a giovani non professionisti, con un’età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Le discipline ammesse sono canto, danza erecitazione. I concorrenti potranno presentarsi singolarmente, in coppia o in gruppo.

La categoria di concorso è unica: le tre discipline artistiche gareggeranno, infatti, nella stessa categoria.

Sono previsti premi per i tre classificati sottoforma di borse di studio e/o buoni acquisto da utilizzare per lo studio delle discipline.

«Gaetano ha scritto poche pagine, ma intense nella storia di questa comunità- ha spiegato il sindaco Leo Castiglione- per questo abbiamo sposato da subito il

progetto».

Un progetto che ha visto coinvolta tutta la comunità: «In questi giorni- ha spiegato Monica, sorella di Gaetano - abbiamo sentito vicino tutta la città, a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare il concorso va il nostro grazie».

La giuria è composta da :

- SEBASTIANO NARDONE

(

- ANGELO DI FIGLIA

-

GRAZIA GALANTE

- SILVIA DI STEFANO

da c.s.