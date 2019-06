I Lions di Ortona in campo per la raccolta alimentare a favore del Soggiorno Proposta

Si è svolta sabato 15 giugno la seconda edizione della raccolta alimentare organizzata dal Lions Club di Ortona a favore dell’associazione Soggiorno Proposta onlus. Fondata 35 anni fa da don Luigi Giovannoni, la comunità in questi anni ha accolto oltre 2000 giovani in regime residenziale, ha incontrato oltre 10.000 ragazzi di scuole, gruppi giovanili e parrocchiani, ha supportato oltre 3000 famiglie nelle dinamiche relazionali con i propri figli in difficoltà o in deficit educativo, si è fatta promotrice di numerosi progetti di formazione e di reinserimento lavorativo dei propri ospiti al termine del percorso riabilitativo.

Un patrimonio di esperienza e competenza che necessita di essere condiviso nel territorio per mantenere viva l’attenzione della comunica locale – politica e cittadina – sui temi dell’inclusione sociale, della lotta al disagio, della promozione del benessere collettivo.

Di qui la scelta del Club Lions di organizzare l’evento in un luogo dove è facile incontrarsi, il centro commerciale di Ortona Center. Gli ospiti ed i volontari del Soggiorno Proposta, affiancati dai numerosi volontari Lions di Ortona, hanno messo in vetrina la propria storia e le proprie attività allestendo un banco con alcuni prodotti di artigianato realizzati dagli ospiti dei centri; al tempo stesso hanno incontrato persone e sensibilizzato sui temi cari al Soggiorno Proposta promuovendo, al tempo stesso, una raccolta alimentare e di beni di prima necessità destinata ai due Centri residenziali di Ortona, San Pietro e Morrecine. I cittadini intervenuti si sono dimostrati generosi ed attenti ed a loro va il ringraziamento degli organizzatori.

Progetti come questi, realizzati al di fuori dei normali luoghi di operatività, sono importanti per far incontrare persone e storie, competenze, sensibilità, disponibilità a mettersi in gioco oppure a farsi carico. Lo scopo del club Lions, sempre presente dove c’è un bisogno da soddisfare, è stato proprio quello di creare un’occasione ed un luogo in cui fosse facilitato questo incontro e scambio di esperienze, in cui si creassero relazioni, vero patrimonio immateriale di una comunità cittadina!