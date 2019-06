L'autore Attilio Alessandro Ortolano porta la libreria in spiaggia

Anche la città di Ortona potrà essere geolocalizzata nel mondo a partire da una casetta di libri.

Questa l'idea dell'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano, che con una piccola libreria da spiaggia vuole diffondere la cultura al mare.

Con l'aiuto di Stefano Tentucci, titolare dello stabilimento balneare La Riccetta, che ha realizzato artigianalmente la casetta con materiale riciclato, il lido Riccio ha il primo riferimento culturale aperto a tutti i bagnanti.

Il meccanismo è semplice : chiunque può prendere un libro e donarne uno proprio.

L'autore Attilio

che ci parla dell'iniziativa:

“ La Little Free Library è arrivata in spiaggia.

Si tratta di una libreria libera, dalla quale ognuno può prendere un libro in cambio di uno donato.

L'idea non è mia e non è italiana, è degli americani Todd Bol e Rick Brooks.

"Take a book, return a book" è il motto di questa rete di casette di libri: Prendi un libro, dona un libro.

Fino a poco tempo fa in Italia ne esistevano tre, in Europa sei.

Ho deciso di portarla al mare, che è un posto importante per me e per molti altri.

L'ha costruita, con materiali riciclati, Stefano Tentucci, e adesso si trova allo stabilimento balneare La Riccetta di Ortona. “



Cercherò di farla registrare sul sito littlefreelibrary.org , in questo modo verrà geolocalizzata e sarà rintracciabile da tutto il mondo.



La considero un piccolo passo per la cultura e la spiaggia.

Come mi ha detto il mio amico Raffaele : Da un libro ottieni qualcosa quando ci metti del tuo in quello che leggi.

Lo leggi veramente solo quando è lui che ti legge, quando ne ricavi le risorse da impiegare per costruire qualcosa nella tua vita e nel tuo cuore.



Ogni persona può trovare le risposte alle proprie domande quando è il momento o quando incontra una persona o un libro.



E' certo: ci sono librerie migliori (Albena Resort, Bulgaria - 12 metri di libri in spiaggia, Nandaihe, Cina - Biblioteca del mare), e la mia non è una invenzione. Faccio quello che posso e lo faccio per non lasciare spazi vuoti pericolosi, dentro o fuori. Heinrich Heine diceva quello che la storia ha reso evidente:

"Dove si bruciano i libri, si bruciano anche gli uomini".



Io sono convinto che è per questo che, dove i libri si leggono, ci si allontana (forse impercettibilmente, con un moto che dura anni o secoli), da tutte le guerre, le ciarle ed i troni.



Grazie a chi donerà libri.

Grazie a chi li leggerà.

Grazie a Stefano che ha costruito questa casetta.

Grazie a Maddalena che ha già portato dei libri.



Come al solito, lo scritto sembra solenne, ma così non è.

In un mondo senza libri, questa casetta sarebbe il rifugio di qualche coniglio.

In un mondo con i libri, questa casetta può essere il rifugio di tutti. “

Questa potrà essere un’ottima occasione per andare al mare portandosi un libro e nella " Little Free Library in spiaggia" , donare un libro e anche prendere un libro