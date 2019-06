PRESENTATO IL PROGRAMMA DI GIALLO DI SERA A ORTONA

Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno 2019, presso il Bar Diamante in Corso Vittorio Emanuele a Ortona (CH) si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del festival letterario Giallo di sera a Ortona che si terrà dal 21 al 23 giugno. Ad incontrare i giornalisti per presentare il programma sono stati il Sindaco Leo Castiglione e l’Assessore agli eventi Cristiana Canosa insieme al direttore artistico e scrittore ortonese Romano De Marco.

Giallo di sera a Ortona, rassegna dedicata alla letteratura gialla italiana, conterà sulla partecipazione degli autori crime più noti del nostro Paese che incontreranno il pubblico durante presentazioni che si susseguiranno dal venerdì alla domenica. È un evento che si colloca all’interno del calendario estivo ortonese ma si rivolge anche ad un pubblico nazionale, ad un target di persone appassionate che ne colgono il valore aggiunto: è un’occasione unica poter incontrare e ascoltare tutti insieme scrittori di rilievo come Piergiorgio Pulixi, Paolo Roversi, Maurizio de Giovanni, Antonio Manzini, Marcello Simoni, Matteo Strukul, e Raul Montanari.

L’assessore Cristiana Canosa si è soffermata sull’obiettivo di rendere questa manifestazione sempre più importante, facendo di Ortona un centro della narrativa gialla italiana come accade per altri festival noti dedicati a questo genere. Ed Ortona ha le carte in regola per farlo, in quanto può contare anche su una posizione geografica esclusiva che funge da richiamo anche per i turisti. “Alla luce delle numerose prenotazioni negli alberghi per questa occasione – ha confermato il Sindaco Leo Castiglione – l’Amministrazione si prefigge di proseguire nel puntare su eventi culturali per dare un segnale importante alla comunità e all’economia cittadina, con attenzione non solo alle attività dei commercianti ma soprattutto ai più giovani. Romano De Marco a proposito ha ribadito la risposta positiva d’interesse che sta arrivando da tutte le parti d’Italia e l’intento per il futuro di coinvolgere le scuole, istituendo anche un Concorso letterario e di far sì che questa prima edizione sia il punto di partenza per un progetto ancora più stimolante. L’attenzione al coinvolgimento attivo delle persone, quest’anno, si concretizzerà con un workshop gratuito tenuto dal noto autore e docente universitario Mirko Zilahy.

Nell'intervista ha raccontato anche come è nata l'idea di questo evento insieme ai suoi colleghi scrittori crime più autorevoli e dei progetti per ampliare la seconda edizione tra i quali un concorso letterario.



In chiusura e rinnovando l’invito alle presentazioni di Giallo di sera a Ortona, l’assessore Cristiana Canosa ha ricordato anche Cena con delitto, che con la presenza degli autori della rassegna si terrà a chiusura della manifestazione domenica 23 giugno alle 21:00 presso la suggestiva Torre della Loggia di Ortona non lontano dal Castello Aragonese che nei giorni dell’evento sarà illuminato a tinte gialle.









Riprese Video Antonella Iubatti