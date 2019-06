TAVOLO COMMERCIO

Condivisione e collaborazione sono le direttrici seguite dall'amministrazione comunale per valorizzare il mondo del commercio. Su questa strada sono stati avviati incontri con le associazioni di categoria e gli esercenti delle attività commerciali presenti sul territorio ortonese per intensificare i fili di una collaborazione costante e efficace che possa caratterizzare l'organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni di portata nazionale ma anche la definizione di alcuni problemi legati al commercio. Da queste riunioni e soprattutto dall'assemblea dei commercianti dello scorso 30 maggio, presieduta dal sindaco Leo Castiglione e dall'assessore al Commercio Cristiana Canosa, è emersa la volontà di istituire un tavolo tecnico con i rappresentanti locali di Confcommercio, Confesercenti, Noi commercio, Apam, e Ascom Abruzzo, per definire alcune istanze quali l'orario di apertura e chiusura degli esercizi durante la stagione estiva, la regolamentazione per il carico e scarico dei corrieri, la programmazione delle isole pedonali estive, il bando delle fiere 2020 e la riorganizzazione del mercato settimanale del giovedì.

«A seguito di una discussione approfondita del tavolo tecnico del commercio dello scorso 11 giugno – commenta l'assessore Canosa – alla quale hanno preso parte anche il comandante della Polizia Locale e la responsabile dell'ufficio commercio comunale si è pervenuti ad un'intesa sui temi trattati che ora sarà formalizzato in un documento da sottoscrivere tra le parti. La volontà comune è quella di collaborare per migliorare i servizi per cittadini e turisti».

In particolare si è stabilito un orario di apertura e chiusura dei negozi nel periodo estivo che prevede l'apertura di mattina dalle ore 9 alle 13 mentre il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 20,30, con la possibilità nei fine settimana dell'apertura serale dalle ore 21,30 fino alle 23,30.

Sulla viabilità si è stabilito che le chiusure serali delle strade nel centro urbano saranno graduali con una chiusura che interesserà dal 15 al 30 giugno, corso Matteotti, nel tratto ricompreso tra largo Riccardi e piazza San Tommaso dalle ore 19.00 alle ore 1.00 nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, mentre dal 1 luglio al 15 luglio la chiusura sarà estesa al giovedì, venerdì, sabato e domenica, per giungere dal 16 luglio al 30 agosto all'intera settimana dalle ore 19 all'una di notte. Per la Passeggiata Orientale la chiusura alla circolazione, escluso i residenti, riguarderà il periodo dal 1 al 15 luglio, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, la sera dalle ore 21 fino all'una mentre dal 16 luglio al 30 agosto tutte le sere sempre a partire dalle ore 21. Inoltre si è precisato che eventuali altre richieste saranno esaminate dagli uffici competenti e per eventuali eventi e manifestazioni verranno predisposti ulteriori provvedimenti. Per quanto concerne il carico e lo scarico delle merci nell'area pedonale di corso Vittorio Emanuele II è stato stabilito che sarà consentito fino alle ore 9.30 e dalle 12.30 alle ore 13.30.

«Inoltre – continua l'assessore Canosa – l'ufficio commercio sta predisponendo un regolamento per disciplinare l'esposizione di merci all'esterno delle attività commerciali, il bando per le fiere annuali e la riorganizzazione del mercato settimanale del giovedì, tenendo sempre conto delle indicazioni emerse dal tavolo tecnico. Il nostro impegno è quello di coinvolgere tutti, amministrazione, associazioni e singoli esercenti in un progetto comune che ascolti e supporti le attività commerciali del territorio».

