ANTEPRIMA DI GIALLO DI SERA CON ROMANO DE MARCO E MARILÙ OLIVA

Domenica 16 giugno 2019, presso l’ex convento Sant’Anna di Ortona (CH) si è tenuto l’evento Aspettando Giallo di sera con Romano De Marco e Marilù Oliva, anteprima della kermesse dedicata al giallo che si terrà a Ortona il 21, 22 e 23 giugno.

Sono stati il sindaco Leo Castiglione e l’assessore Cristiana Canosa ad accogliere il pubblico, manifestando soddisfazione per la concretizzazione di un progetto a cui si era pensato da tempo, rivolto non solo ai cittadini ortonesi ma di tutta Italia. Giallo di sera a Ortona, festival che vedrà la partecipazione di volti noti della letteratura gialla contemporanea, hanno ricordato che sta già accogliendo l’interesse di persone che intenderanno soggiornare nella città il prossimo weekend provenendo da diverse zone del nostro Paese alla luce dell’intenzione di intercettare un target speciale, dinamico e attento intorno ad un evento culturale di spessore in un contesto valido anche dal punto di vista turistico.

La parola é poi passata alla giornalista Marina Moretti che ha presentato i due protagonisti Romano De Maro, scrittore ortonese e direttore artistico di Giallo di sera a Ortona e Marilù Oliva saggista e scrittrice bolognese. Moretti ha moderato la presentazione dei loro ultimi rispettivi romanzi “Nero a Milano” e “Musica sull’abisso” generando curiosità intorno alle nuove storie create dalla loro penna e sui personaggi, concedendo al pubblico la conoscenza di qualche aspetto e sfumatura ma senza giustamente rivelare troppo. I due autori si sono raccontati come autori di gialli, genere che appassiona sempre più lettori e che assolve a una funzione catartica legata al male e che ha successo anche perché si sviluppa come un gioco, un enigma da risolvere che cattura l’attenzione di chi legge. Entrambi hanno anche raccontato il loro rapporto con i luoghi nei quali sono ambientate le trame, Milano e Bologna, riproponendo al pubblico anche l’atmosfera di quello che lì si vive e si respira e li ha ispirati.

Nero a Milano è la nuova pubblicazione di Romano De Marco, un thriller ambientato in una Milano segnata dal caso di due cadaveri carbonizzati e da quello di un serial killer di clochard. Ritroviamo il personaggio del commissario Luca Betti e dell’investigatore privato Marco Tanzi, ognuno sulla pista del proprio caso, ognuno per la sua strada, ex colleghi ma che finiranno per intrecciare i loro destini sotto un cielo nero come il dolore delle loro vite.

Musica sull’abisso è l’ultimo thriller di Marilù Oliva nel quale l’ispettrice Micol Medici si trova a investigare sulla morte di alcuni ex allievi di una classe del liceo che, ora adulti, stanno morendo uno dopo l’altro anno dopo anno in circostanze sospette eppur note in una canzone, scritta in latino e cantata da alcuni di loro quindici anni prima, come una previsione delle loro sparizioni.

L’anteprima di Giallo di sera a Ortona ha potuto contare su una partecipazione di un pubblico numeroso, ha creato la giusta attesa e entusiasmo in vista della rassegna di tre giorni all’insegna del brivido e del mistero.