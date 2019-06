Il 16 giugno 1959 il Presidente della Repubblica concedeva con decreto la massima onorificenza alla città di Ortona a seguito dei tragici eventi del fronte di guerra della Seconda guerra mondiale che investì la comunità costiera nell'inverno 1943-'44.

Un riconoscimento maturato nel corso dei primissimi anni del dopoguerra, in una città distrutta e omaggiata nel novembre 1946 della visita del Primo Presidente e Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. Poi su incarico dell'allora amministrazione comunale, nel marzo 1948 fu Tommaso Rosario Grilli a preparare la relazione illustrativa rivolta al Governo per chiedere la massima onorificenza da conferire alla Città.

«Una data che vogliamo onorare e ricordare – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – con una cerimonia e una messa al Sacrario delle vittime civili di guerra, un luogo che fa parte della nostra coscienza e identità di comunità. Da quel sacrificio la città è stata ricostruita e questa medaglia rappresenta anche il valore, la forza e la determinazione di quella rinascita».