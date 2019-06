Oggi, presso la Biblioteca Diocesana di Ortona, in una sala gremita , Giuseppe Aster ( marito della cara Antonietta),

insieme ai relatori Consuelo Mangifesta (campionessa del volley femminile, telecronista sportiva e responsabile Relazioni Esterne Lega Pallavolo Serie A Femminile), Fabio Di Camillo (Fipav Abruzzo) e Antonella Pescini ( consultorio A.Ge),

ha presentato l'evento "100cuVolley – Memorial Antonietta Centorame" che si terrà il 22/23 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Ortona.

Il memorial è sostenuto dal consultorio A.Ge di Ortona che, come ha spiegato la dott.ssa Pescini,

ha già studiato come impiegare i fondi gentilmente offerti dagli sponsor di questa kermesse.

Verranno forniti screening gratuiti per sottolineare l'importanza della prevenzione e dell'individuazione precoce delle malattie femminili; inoltre il secondo obiettivo sarà quello di coinvolgere le scuole medie della città di Ortona in un progetto di contrasto alla violenza. In particolare questo sarà rivolto alle classi terze e promuoverà i fattori di prevenzione dei comportamenti che facilmente possono degenerare in episodi di violenza.

La due giorni al Palazzetto dello Sport sarà divisa in gare mattutine e pomeridiane ( sabato 22 9.30/11.30- 16.30/18.30 – domenica 9.30/11.30 – 16.30 e premiazione) e vedrà impegnate 4 formazioni U18 femminili: Volley Junior Ortona, Virtus Orsogna, Volley Friends Roma, BFTM Volley Summer Camerano.

Sono intervenuti alla presentaione autorità civili, sociali, politiche e sportive della città, oltre alle tante persone legate a questa splendida famiglia.

Madrina di questo "100cuVolley 2019" sarà la concittadina Consuelo Magifesta.

Da c.s. del Comitato organizzatore 100cuVolley