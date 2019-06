UNA FESTA DI SOCIALIZZAZIONE E CONOSCENZA

Il Nido d'Infanzia, le Scuole per l'Infanzia degli Istituti scolastici "Matilde Serao" e "Francesco Paolo Tosti", il Centro Integrativo Prima Infanzia della Biblioteca, presenteranno i loro lavori didattici giovedì 13 giugno nel complesso di Sant'Anna. Bambini e famiglie, insieme alle educatrici e alle insegnanti, si sono dati appuntamento dalle ore 17 per socializzare con la città il progetto educativo di continuità che i bambini da tre mesi ai sei anni di Ortona hanno realizzato nell'anno scolastico 2018-2019. Una iniziativa coordinata dalle Scuole e dal Comune di Ortona, all'interno delle funzioni pedagogiche del Polo per l'Infanzia ortonese, che come ogni anno restituisce alla città le attività fatte. Centrale, quest'anno, è stato il progetto "Sosteniamo il nostro futuro" finalizzato ai diritti di cittadinanza attraverso un percorso di apprendimento di base per la lettura del mondo, sia naturale che sociale, e sviluppato all'interno degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di acquisizione di competenze scientifiche.

«Grazie alla significativa collaborazione che ogni anno si realizza con le Scuole – dichiara l'assessore Ilaria Ortolano – il Polo per l'Infanzia del Comune di Ortona sta diventando sempre di più una esperienza che coinvolge tutti gli attori impegnati a coltivare i giovanissimi cittadini, dalle famiglie, agli insegnanti ai servizi per l'infanzia».