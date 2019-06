Le vogatrici ed i vogatori della Lega Navale Italiana di Ortona pronti per l’avventura della Vogalonga a Venezia

Ormai manca poco alla 45° edizione della Vogalonga a Venezia dove 3 vogatrici e 2 vogatori con un imbarcazione della Lega Navale Italiana di Ortona attraverseranno la laguna vogando per oltre 35 km.

Giovedì 6 giugno alla base nautica LNI presso il porto di Ortona c’è stata la presentazione da parte del presidente della Lega Navale della sezione di Ortona Eugenio Rapino dell’equipaggio che parteciperà all’evento. Nell’occasione, oltre ad i soci della Lega Navale sono intervenuti Luigi Polidoro in rappresentanza del Comune di Ortona, membri dell’Associazione Nazionale Marinai Italiani e della Croce Rossa Italiana che hanno onorato, con la loro presenza, l’iniziativa tesa anche a portare il nome di Ortona nella più grande manifestazione di voga al mondo.

La Vogalonga è una regata di imbarcazioni a remi dove possono partecipare tutti i tipi di imbarcazione, senza limiti di peso, misura e numero di vogatori, con tutti gli stili di voga dall’inglese alla veneta.

Ogni anno la tradizionale gara di voga attira sempre più appassionati provenienti da tutto il mondo: anche quest’anno, la manifestazione conta più di 8.000 iscritti con oltre 2.000 imbarcazioni che, in circa 30 chilometri toccheranno luoghi significativi della città.

La partenza, sancita dalla classico colpo di bombarda, avverrà nella splendida cornice del Bacino di San Marco al suono delle campane della basilica. Lungo il tragitto si passerà per Burano, Murano si, fino a ritornare a Venezia dal Canale di Cannaregio. Gli emozionanti passaggi sotto il Ponte dell’Accademia ed il Ponte di Rialto dove centinaia di persone salutano i vogatori delle varie città di appartenenza per terminare alla Punta della Salute di nuovo in piazza San Marco.

Un evento colorato e pittoresco che le vogatrici e i vogatori ortonesi vivranno per il secondo anno consecutivo.

c.s.

Riprese Video Lega Navale Italiana Ortona