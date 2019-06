Al via domenica la campagna abbonamenti della prosa del Teatro Tosti 2019/20

La Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele De Guglielmo, in collaborazione con l’ACS Abruzzo e Molise Circuito

Spettacolo con la direzione artistica di Zenone Benedetto, ha preparato con largo anticipo, rispetto agli anni scorsi, il nuovo cartellone di

prosa della stagione 2019/2020 del Teatro Tosti.

Sette appuntamenti, da ottobre a aprile, che vedranno protagonisti volti noti al grande pubblico.

La presentazione è avvenuta giovedi mattina in una conferenza stampa svoltasi al foyer del Teatro Tosti nella quale, ospite speciale, è stata l’attrice

Paola Quattrini che sarà in scena al Tosti con lo spettacolo “Quartet”.

Questo il calendario :

La stagione di prosa:

24 ottobre 2019: “L’Arminuta” dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio, Teatro Stabiled'Abruzzo;

21 novembre 2019: “Quartet” con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni ed Erika Blanc;

12 dicembre 2019: “Pesced’aprile” con Cesare Bocci e Tiziana Foschi;

10 gennaio 2020: “La Bibbia riveduta e scorretta” con gli Oblivion;

20 febbraio 2020: “Van Gogh- L’odore assordante del bianco” con Alessandro Preziosi;

20 marzo 2020: “Mi amavi ancora” con Ettore Bassi e Simona Cavallari;

16 aprile 2020: “Il malato immaginario - L’ultimo viaggio”, Stivalaccio Teatro/Teatro Stabile del Veneto.

Per gli altri appuntamenti, tra cui i Concerti, il Cabaret, il Balletto, il Musical e il Teatro della Città, gli abbonati avranno diritto ad una riduzione sul prezzo dei biglietti.

La campagna abbonamenti prenderà il via il 2 giugno, giornata dedicata al rinnovo degli abbonamenti senza il diritto di conservare il posto occupato negli anni passati.

L’apertura straordinaria del botteghino del Teatro Tosti è prevista dalle 17.00 alle 20.00.

Dal 4 giugno la campagna abbonamenti sarà aperta ai nuovi abbonati, con la contemporanea vendita on line degli abbonamenti sul circuito Ciaotickets.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, che ha ringraziato la Compagnia dell’Alba per la gestione ottimale della struttura, il Teatro

Stabile d’Abruzzo e i rappresentanti delle realtà artistiche operanti sul territorio che collaboreranno nel corso dell’anno ovvero il direttore

dell’Istituto Nazionale Tostiano Maurizio Torelli, il maestro Paolo Angelucci, che ha curato la stagione concertistica, il regista Massimo Paolucci, il maestro Giuseppe Piccinino.

«Presentiamo alla città- spiegaGabriele de Guglielmo - una stagione con largo anticipo grazie al lavoro svolto con Acs e il Comune per offrire così al pubblico un cartellone ben costruito».

Una proposta che Fabrizio Angelini ha definito, presentandola , ricca e in cui i vari generi sono ben mescolati.

Grande soddisfazione per il cartellone espressa nell'intervista rilasciata a Daniela Cesarii

Un caloroso in bocca al lupo, per l’avvio della stagione, è arrivato dall’attrice Paola Quattrini, che ha presentato il suo spettacolo “Quartet” che narra di quattro artisti, cantanti di un mitico quartetto, ospiti di una casa per ex artisti di opera: un tratteggio di un’età non più giovanissima in cui però gli artisti continuano a volersi bene trovando anche l’opportunità di tornare a cantare insieme.

Nell'occasione ha rivolto suo invito al pubblico:

«Con la Compagnia dell’Alba si è raggiunta l’alchimia tanto dura da trovare quando si prepara una stagione teatrale- ha detto dal canto suo Zenone Benedetto direttore artistico di Acs- una proposta che è il giusto connubio tra volti noti del teatro e della televisione, ma che vantano, comunque, un buon trascorso teatrale e bei testi come quello di Donatella di Pietrantonio, l’ Arminuta, e quello di Stefano Massini che ha scritto L’odore assordante del bianco».

Il Sindaco di Ortona , Leo Castiglione ha sottolineato come la collaborazione con la Compagnia dell'Alba stà dando ottimi risultati

tratteggiando, nell'intervista rilasciata a Daniela Cesari, un bilancio più che positivo della scelta effettuata nell'affidemento della gestione del Teatro Tosti

Riprese Video Antonella Iubatti