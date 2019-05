LA PIAZZA FUTURA

Il nuovo toponimo della Piazza degli Eroi Canadesi già Piazza Plebiscito sarà inaugurato dall'amministrazione comunale sabato 1 giugno con una cerimonia a partire dalle ore 19. Il procedimento amministrativo per la nuova denominazione si è concluso lo scorso 6 febbraio con l'approvazione da parte del Prefetto di Chieti che ha ribadito le motivazioni di carattere storico, sociale e etnoantropologiche che hanno sostenuto la scelta del cambio di nome della piazza che con il monumento "Il prezzo della Pace" è diventata luogo della memoria nazionale del Canada e delle associazioni dei veterani. La cerimonia oltre a rendere omaggio al ricordo dei caduti dell'inverno 1943 e rinsaldare l'amicizia e la riconoscenza tra le comunità ortonese e canadese sarà occasione per presentare il progetto urbano che l'amministrazione Castiglione ha programmato per la piazza. Un progetto che prevede una nuova veste urbana che renda la piazza non solo un luogo dedicato al ricordo ma anche un centro di vita quotidiana, di aggregazione, di incontri e attività cittadina. Alla cerimonia parteciperà il ministro degli affari Veterani del Canada Lawrence MacAuly e l'ambasciatrice Alexandra Bugailiskis, insieme ad una rappresentanza del Loyal Edmonton Regiment.

«Siamo onorati di accogliere il ministro canadese MacAuly accompagnato dall'ambasciatrice Bugailiskis in questa giornata – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – che arricchirà di un ulteriore tassello simbolico i rapporti istituzionali tra le nostre comunità. Quella che i libri di storia raccontano come la più cruenta battaglia urbana combattuta durante la Seconda guerra mondiale sul fronte occidentale, sarà ora ricordata anche nei nomi di quelle strade che 75 anni fa ne furono l'atroce palcoscenico. Da quel paesaggio di distruzione e morte la nostra città si è rigenerata e oggi diventerà con la sua piazza dedicata alla pace un esempio di amicizia e fratellanza per le generazioni future».

Nella visita prevista al MuBa i rappresentanti del reggimento canadese inaugureranno il plastico della battaglia arricchito di diverse parti e donato dalle associazioni dei canadesi.