La Sieco Service Impavida Ortona Under 13 (3 vs 3) alle finali nazionali a Cavalese

Nello scorso weekend, la squadra UNDER 13 (3 vs 3) della Sieco Service Impavida Ortona ha partecipato alle finali nazionali di categoria presso CAVALESE. Al termine della competizione, i Ragazzi Impavidi, accompagnati dai coach Mariano Costa, Luca Di Pietro e Tommaso Flacco-Monaco hanno raggiunto il QUINDICESIMO posto in classifica su VENTOTTO squadre partecipanti.

Questi i ragazzi che hanno disputato le finali:

Andrea Giani

Matteo Iurisci

Alessandro di felice

Riccardo la barba

