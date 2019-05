Palermo chiama Italia Ortona risponde - Lunedì 20 maggio 2019 Teatro Tosti di Ortona.

Il Palermo chiama Italia è una manifestazione della Consulta Giovanile del Comune di Ortona che rientra nel macroevento "Trenta giorni con la Consulta" organizzato insieme alla Biblioteca Comunale di Ortona, allo ZooArt di Ortona, al Gruppo 13 LAB, alla Rete delle Consulte Giovanili e al Comune di Ortona.

Si è svolto al Teatro Tosti di Ortona il primo di una serie di appuntamenti con la Legalità, il 20 maggio 2019 alle ore: 10.00 con l’On. Antonio Di Pietro e la “Libertà di dire” presentato dalla giornalista Gioia Salvatore e alle ore: 16.30 con il Presidente Pietro Grasso “Io, testimone” presentato dal giornalista Carmine Perantuono.

I ragazzi della Consulta Giovanile di Ortona presenti agli eventi: Lorenzo Gatta: Presidente, Roberta D'Introno: Vicepresidente, Danny Di Benedetto: Segretario, Emanuele Menè, Benedetta Leonzio, Maria Michela Castaldo, Francesco Gatto , Silvio Angelozzi (dietro le quinte).

Gli studenti in rappresentanza degli Istituti scolastici di Ortona: Riccardo Di Deo: ITC, Giovanni D’Aloisio: ITN, Lorenza Di Pillo: Liceo Scientifico, Antonio Aurora: Liceo Classico, Pierpaolo La Pietra: IPIA (in mattinata);

Gli studenti in rappresentanza degli Istituti scolastici di Ortona: Riccardo Di Deo: ITC, , Marco Bellicano: ITN, Antonio Iaroli: Liceo Scientifico, Enrica Primante: Liceo Classico (nel pomeriggio).

Palermo chiama Italia e Ortona risponde con “CI SONO STATI UOMINI”…che hanno lasciato il segno, o con la loro vita o con il loro operato!

Una sensibilizzazione alla Legalità, è ciò che si prefigge l’evento presentato al Teatro Tosti di Ortona.

Dopo i saluti ed i ringraziamenti agli organizzatori da parte del sindaco di Ortona Leo Castiglione, il quale ha sottolineato l’importanza e la validità di eventi come questo per… “Non dimenticare le vittime di mafia e promuovere e sensibilizzare alla legalità, combattere la sopraffazione e gli abusi!”

“La Libertà di dire”…cioè di informare ed essere informati, rivolgendosi ai giovani in sala il dott. Di Pietro dice loro di verificare come stanno i fatti. “Giovani non accontentatevi di ciò che vi viene detto!”

Siamo nel 1992 il protagonista dell’inchiesta “Mani Pulite” è un giovane Magistrato Antonio Di Pietro, lui si paragona ad un chirurgo che nel mentre estirpava il tumore (Tangentite) dal paziente (Italia), a cuore sociale aperto gli vennero tagliate le mani. Le interferenze dei Servizi Segreti nell’inchiesta Mani Pulite – Relazioni Copasir 1995-1996...

Molteplici sono state le domande rivolte dai ragazzi presenti in sala all’Onorevole Di Pietro, i quali hanno dimostrato grande partecipazione all’avvenimento. Il messaggio rivolto ai giovani è stato: “Con la forza di volontà si ottiene ciò che si vuole!”

L’intervento completo dell’On. Di Pietro:

Saluti finali dell’On. Di Pietro, e l’intervista:

Palermo chiama Italia Ortona risponde - “ Io, testimone “ con il Presidente Pietro Grasso.

Il Presidente Pietro Grasso ha raccolto con entusiasmo l’invito dei ragazzi di Ortona poiché hanno dimostrato attivismo ed impegno nel costruire un mondo di valori, che purtroppo oggi come oggi va sbiadendo. “Quindi se ci sono dei ragazzi che si impegnano in tal senso, gli adulti non debbono fare altro che appoggiarli e spronarli a fare”.

Il suo consiglio ai ragazzi è credere in ciò che si fa: "Se ti impegni tutto si può superare, se ci sono delusioni, bisogna farsi forza e continuare a lottare per i propri ideali di legalità".

“I giovani che credono nelle loro idee, nei loro sogni…sono gli unici che possono far sì che il Mondo cambi!”.

“La Mafia non è solo un’associazione criminale ma è anche un fenomeno sociale, economico e politico”.

Anche per il Presidente Grasso tante sono state le domande rivolte dai ragazzi presenti in sala, i quali hanno dimostrato grande partecipazione all’evento.

Ll’intervento completo del Presidente Pietro Grasso:

Grazie ragazzi, avete organizzato un bellissimo evento e partecipare è stato bellissimo....#iocisto...#controlemafie.