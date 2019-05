Istituto “L.Einaudi” Ortona : Idee Talenti e creatività

Giovedì 16 maggio, l’aula magna dell’Istituto è stata teatro di condivisione di “Idee, Talenti, Creatività”: questo il titolo scelto per la manifestazione. I prodotti finali di alcuni tra i tanti progetti didattici portati avanti durante l’anno sono stati condivisi con il Preside, Marcello Rosato,

con i compagni e con i cittadini intervenuti, tra cui alcuni ospiti d’onore: il sindaco, Leo Castiglione,

il direttore della Biblioteca Comunale Tito Vezio Viola, i giornalisti Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli.

Dopo i saluti di rito, la mattinata si è aperta con le riflessioni sul valore della memoria storica del proprio territorio e del proprio paese e sull’importanza, per le nuove generazioni, di venire a contatto con le proprie origini, per affrontare le sfide che il futuro riserva con consapevolezza. È con queste premesse che gli alunni di seconda hanno presentato ai compagni il lavoro frutto del progetto “Dare voce alle emozioni”, guidato dalle docenti Patrizia Di Lullo e Roberta Villini

con la collaborazione degli esperti esterni Loris Ricci e Giulia Capuzzimato.



Dall’incontro tra il laboratorio di lettura espressiva e il testo riscoperto di Alessandro Dommarco, “Una notte del ‘43” – storia breve di un bombardamento dal punto di vista delle persone semplici – è nato un radiodramma: gli alunni hanno interpretato il testo restituendo le sensazioni angosciose dell’imminenza del pericolo con le sole voci.



Dopo le testimonianze dello scrittore Antonio Tenisci e del signor Cespa, testimone diretto della guerra, un momento di distensione con la lettura di poesie di autori francesi a cura dei ragazzi di quinta, sotto la guida della professoressa Antonella Paolini, a cui è seguito lo spettacolo intitolato "The greatest show", una vera e propria festa incentrata sulle qualità espressive degli studenti dell’ITC, che hanno performato con canzoni e coreografie diretti dall' esperto esterno in arti drammatiche e performative, Giulia Capuzzimato.



Nel primo pomeriggio, i ragazzi hanno potuto vedere i video creati dalle classi del biennio per il progetto Cinelab e i reportages di viaggio in lingua francese. A fare da cornice alla giornata della creatività, il murales realizzato da un’alunna nell’aula del sostegno, i quadri della professoressa Filomena Marinozzi e i plastici di Massimiliano Signorile, che hanno fatto da magnifica scenografia al radiodramma con ricostruzioni in scala di alcuni luoghi della città di Ortona durante la battaglia e monumenti rappresentativi come la cattedrale di S.Tommaso ed il Castello.



L'evento riuscitissimo, ha visto protagonisti gli studenti e gli insegnanti ed ha aperto le porte dell'ITC alla città, nell'ottica che la scuola deve essere un luogo aperto di cultura e vita ed iniziative rivolte anche alla comunità.

R.V.