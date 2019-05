Per la Scuola Calcio Élite della Virtus Ortona, arriva anche la convocazione alla rappresentativa Under 14 per il giovane calciatore ortonese Jacopo Majo che milita nel settore giovanile della Scuola Calcio Élite della Virtus Ortona.



La convocazione al torneo tra i Centri Federali Territoriali nazionali riguarda 14 ragazzi convocati dal CFT di Silvi che saranno impegnati nel raggruppamento del centro-sud tra i CFT rimasti in lizza per la fase Nazionale che si svolgerà a Tirrenia. Monitorati attentamente dallo staff tecnico del CFT di Silvi anche altri due ragazzi ortonesi Moro Matteo e Vitellone Simone, inseriti anche loro nel programma di formazione biennale del progetto della FIGC settore giovanile scolastico .



Gli incontri del raggruppamento Centro Sud si svolgeranno nel campo di Formello, centro sportivo della Lazio, nella giornata di lunedì 20 maggio e vedranno impegnati i CFT di Palermo - Roma - Ponte di Nona - Silvi.



Il giovane centrocampista ortonese Jacopo Majo, cresciuto nella società ASD Virtus Ortona ,campione regionale under 13 nel torneo fair play Élite nella passata stagione, quest'anno si è ben distinto giocando sia nel campionato regionale under 15 dove ha realizzato 12 gol e sia nel campionato regionale under 14 dove ha realizzato ben 18 gol per un totale di 30 gol in stagione.



Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico del settore giovanile e scolastico della ASD Virtus Ortona che festeggia ulteriormente una grande stagione sportiva coronata anche dal successo della prima squadra della Virtus Ortona che vincendo il campionato di prima categoria è stata promossa in Promozione per la prossima stagione agonistica.



c.s. ASD VIRTUS ORTONA