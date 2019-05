Taxi Supercar con Ferrari e Lamborghini: novità assoluta al circuito Internazionale di Abruzzo ad Ortona

In occasione del primo evento di driving experience con Ferrari e Lamborghini al Circuito Internazionale d'Abruzzo ad Ortona (Chieti) sabato 18 maggio, la We Can Race ha lanciato l'esclusivo Taxi Supercar.

Un'esperienza unica nel suo genere: un giro turistico in pista come passeggeri che permette di apprezzare tutto il fascino in corsa delle Supercar più amate di sempre e di realizzare fotografie e filmati unici. Per soddisfare le numerosissime richieste pervenute, il servizio è stato pensato soprattutto per le persone che presentano disabilità e che soffrono la grande adrenalina offerta dal Giro Mozzafiato, in cui i Piloti raggiungono velocità incredibili, o dalla Guida in prima persone delle Supercar.

L'interno evento si svolgerà dalle ore 09.00 alle 17.00.