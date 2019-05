Il Giro d’Italia a Ortona

In attesa del Giro d’Italia alle 11:30 appuntamento a Porta Caldari l'arrivo della Carovana.

Il sindaco Leo Castiglione ha predisposto con ordinanza la sospensione anticipata delle lezioni nelle scuole ortonesi che venerdì 17 maggio termineranno alle ore 10.30 permettendo così di assistere al passaggio e alla sosta della carovana pubblicitaria.

Chiusura anticipata degli uffici comunali alle ore 12.30 invece delle 14.

L'orario di transito previsto per i ciclisti è intorno alle 13.30, per la tappa che partirà da Vasto alle ore 12.25.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9 fino alle 14, lungo le strade urbane interessate dal passaggio dei ciclisti ovvero via Margherita d'Austria, Tommaso Rosario Grilli, Petrilli, Michetti, Don Bosco, Costantinopoli, Porta Caldari, via della Libertà e via Civiltà del Lavoro.

