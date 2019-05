Punto Radio di nuovo in onda

Grazie all’impegno di Mario Paolini è possibile riascoltare, su Pc e sullo smartphone, dalla sua radio web “ Punto Radio 2 “ , alcuni programmi trasmessi da Punto Radio.

Nel 1978 Punto Radio aprì i microfoni ad un gruppo di persone anziane lasciate libere di condurre una trasmissione come volevano.

I principali protagonisti erano Tommaso Gentile, Adelchi Ciccolallo ed il cantante ortonese (tra i pochi ad aver inciso 33 giri) Nino Canosa.

In regia il giovane Carlo Lavagnini che registrò anche molte puntate su nastro.

Questa trasmissione andava in onda una volta alla settimana con una replica la domenica mattina. In breve tempo divenne la trasmissione piu' ascoltata di Punto Radio perchè faceva molta compagnia alle persone anziane e ai malati del nostro ospedale civile.

Quelle resistrazioni sono state digitalizzare da Mario Paolini ed in versione digitale vengono trasmesse sulla sua radio web “ Punto Radio 2 “ ,

Una puntata è andata ritrasmessa mercole, una giovedi ed un'altra sarà trasmessa oggi.

Per ascoltarla da pc e da smartphone

si può ciccare su questo link

http://puntoradio2.radiostream321.com/

per ascoltarla da smartphone si può, scaricate da playstore l'app. "Listen2Myradio"

istallarla e nella casella ricerca scrivete "puntoradio2" -

“ Punto Radio 2 “ sul web è una radio a carattere domestico che non trasmette musica e non è a fine di lucro.

Si serve di un servizio radio web gratuito e pertanto si tratta di una micro radio web, ma è radio grande per i ricordi che evoca ai tanti che vi hanno collaborato ed ai tantissimi che la ascoltavano.

Mario Paolini da tempo ha creato gruppo su facebook

dove condivide la storia di Punto Radio

Mario Paolini ha seguito le radio private da ascoltatore, da speaker, da fonico, da responsabile delle trasmissioni e da tecnico.

( leggi anche )

La sua passione lo ha portato a realizzare il sito

http://ortonese.it/

dove è possibile accedere ad altre trasmissioni della storica radio ortonese che ha trasmesso i suoi programmi dal 1976 al 1984

http://ortonese.it/punto%20radio/punto%20radio%20pagina%20ingresso%202012.htm

e dove possibile ascoltare alcuni altri programmi andati in onda su Punto Radio in attesa dei prossimi programmi on line,