Una lettura accompagnata dalle note avvia il ciclo di incontri "Nati per crescere 2020", venerdì 17 maggio, alle ore 17 presso l'auditorium Sala Eden. Il ciclo di seminari è rivolto all'intera cittadinanza, con particolare attenzione agli insegnanti, alle educatrici, alle famiglie ed a tutti coloro che si occupano di infanzia. Questa prima iniziativa è all'insegna di una lettura con musica, a cura dell'attrice Mariangela De Crecchio e del musicista Roberto De Grandis, dal titolo "La leggenda d'oro di Mollichina", tratta dall'omonimo libro del primo novecento di Camille Mallarmè e pubblicato dalla casa editrice Carabba.

I seminari prevedono incontri mensili fino a marzo 2020 e, grazie alla collaborazione tra il Comune di Ortona e l'Istituto Comprensivo "Matilde Serao", varrà come corso di aggiornamento per i docenti riconosciuto dal Miur. «Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio – dichiara il Sindaco Leo Castiglione che aprirà l'incontro insieme al Dirigente scolastico Marco De Marinis – e questa iniziativa organizzata dal Polo per l'Infanzia del nostro Comune si contraddistingue per l'alta qualità dei seminari proposti». Il programma completo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ortona, al link biblioteca