L’ortonese Nicola Primavera candidato al Consiglio Comunale di Pescara

Come è noto il prossimo 26 maggio si svolgerà una importante tornata di elezioni amministrative anche nella nostra regione. Particolarmente significativa è il confronto elettorale nella vicina Pescara, dove la competizione riguarda ben 7 candidati sindaci e dove corrono oltre 500 candidati per un posto in consiglio comunale.

Tra questi c’è il sindacalista cgil di lungo corso di origini ortonesi, NICOLA PRIMAVERA candidato al Consiglio Comunale di Pescara con la lista scegli pescara – gianni teodoro sindaco.

Nicola Primavera che agli inizi degli anni settanta è stato un protagonista della vita politica ortonese come dirigente della locale sezione socialista negli anni delle amministrazioni di sinistra di Nino Pace, Domenico Bernabeo e Gabriele Moro. Direttore dell’emittente radiofonica libera Punto Radio. Poi nel 1979 è entrato in CGIL dove ha rivestito importanti incarichi di direzione sia a livello regionale che a Pescara, dove è stato Segretario Generale della Camera del Lavoro dal 1990 al 1996, componente della Segreteria Regionale della CGIL e protagonista delle vertenze occupazionali più importanti di quel territorio , come ad esempio la ex Monti. Ha diretto numerose categorie sindacali industriali come i tessili, i chimici, gli elettrici, il settore agroindustriale, i pensionati. Fino ad essere recentemente il Direttore Provinciale di Pescara del Patronato INCA CGIL..

Dopo oltre quarant’anni di impegno sindacale il suo obiettivo è quello di portare nel Consiglio Comunale di Pescara le aspirazioni del mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo di relazioni economiche integrate tra Ortona e Pescara, in particolare per i due porti mediante la realizzazione della ZEIS.