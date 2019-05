ARTINVITA: AL TEATRO DE NARDIS DI ORSOGNA VA IN SCENA “UNA MADRE”

“Una madre” . In un articolo e un sostantivo un’infinita gamma di aggettivi per descrivere la sua unicità e la semplice condizione della madre per eccellenza: Maria. L ’11 maggio, al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo liberamente ispirato a Il Testamento di Maria di Colm Toibìn riadattato dalla regista e direttrice artistica del festival Camilla Amahì Saracen i e magistralmente interpretato da Vittoria Scognamiglio, Alvise Sinivia e Eloise Vereeken che replicherà nel pomeriggio del 12 maggio (ore 17.30). Sessanta minuti in cui Maria vive il momento più drammatico della sua vita e lo vive, per la prima volta, da madre. Sola, lontana dal mondo, in un luogo protetto, cerca di oppor s i al mito che i compagni di suo figlio stanno forgiando.

U na sconvolgente reinterpretazione della sua figura, un testo potente e accattivante che andrà in scena sabato 11, ma che sarà preceduto da un’ avant premi è re la sera di venerdì 10 maggio con una rappresentazione riservata alla stampa, ai collaboratori e ai sostenitori del Festival che potranno poi intrattenersi con gli attori al termine della stessa con un cocktail organizzato con le Mamme d’Abruzzo .

Nel ruolo di Maria, Vittoria Scognamiglio , attrice italiana “adottata dalla Francia” che ha iniziato la sua carriera con la danza moderna e classica iniziando a lavorare per il cinema nel 1987 che l’ha vista debuttare con il regista Claude d’Anna. Tanti i ruoli che l’hanno vista protagonista in televisione, ma il teatro è la sua casa. Tanti i registi con cui ha lavorato in Francia e in Italia per il teatro e la televisione a cominciare da Stefano Sollima e Maurizio Scaparro. Tra le fiction cui ha lavorato Dalida, Gomorra, Odysseus e Cherif. Dal 2014 è coprotagonista al fianco di Isabelle Adjani nello spettacolo Kinship , e dal 2016 è con Fanny Ardant, nello spettacolo Croque Monsieur. Con il film Le Chat à deux Têtes ha ottenuto il Premio d’interpretazione femminile festival d’Albi (Francia), il Premio al festival di Valencia (Spagna) e il Premio al festival Gay di Torino (Italia) .