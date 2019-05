Pronto il cartellone di prosa del Teatro Tosti di Ortona

Le feste patronali del Perdono in onore di san Tommaso apostolo sono state l’occasione per presentare il nuovo cartellone di prosa della stagione 2018/2019 del Teatro Tosti curata dalla Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, in collaborazione con ACS Abruzzo per la direzione artistica di Zenone Benedetto. Per la prima volta il cartellone viene presentato con largo anticipo e con l’avvio della campagna abbonamenti a giugno.

I palchi dei concerti delle festività patronali sono stati la cornice prestigiosa per rendere nota per tempo la proposta

e dare l’opportunità a quanto più pubblico possibile di scegliere il Tosti per trascorrere le serate invernali.

Ed è proprio ≠sceglilTosti lo slogan della stagione che prenderà il via ad ottobre per concludersi adaprile.

Sette appuntamenti di prosa con volti noti al grande pubblico tra cui Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni, Erika Blanc, Cesare Bocci, gli Oblivion, Alessandro Preziosi, Ettore Bassi, Simona Cavallari.

A breve saranno resi noti gli altri grandi appuntamenti quali i Concerti, il Cabaret, il Balletto e il Teatro del territorio. Un pacchetto in grado di accontentare il pubblico ortonese e di avvicinare al Tosti gli appassionati di Teatro dell’hinterland. La campagna abbonamenti prenderà

il via il 2 giugno con l’apertura straordinaria del botteghino del Teatro Tosti dalle 17.00 alle 20.00, appuntamento che sarà preceduto dall’anticipazione dei contenuti della stagione in una conferenza stampa aperta al pubblico. «Siamo molto contenti - dicono Angelini e de Guglielmo - di riuscire a presentare questa stagione prima del solito, grazie anche all’impegno di ACS e dei nostri collaboratori, in modo da lasciare il botteghino e le vendite degli abbonamenti a disposizione del pubblico anche durante l’estate».

*Info allo 085/9066736.