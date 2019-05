CODICE CITRA CONFERMA VALENTINO DI CAMPLI ALLA PRESIDENZA - Vice presidenti Lorenzo Mancinelli e Licio Colantuono

Valentino Di Campli è stato rieletto, con il consenso dell'intero consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, alla presidenza di Codice Citra la principale realtà vitivinicola d'Abruzzo che raggruppa nove cantine sociali della provincia di Chieti, con un totale di 3000 soci e 6000 ettari di vigneti coltivati. Al fianco di Di Campli per il prossimo triennio ci saranno i Vicepresidenti Lorenzo Mancinelli, per il quale è stato rinnovato il mandato, e Licio Colantuono al suo primo incarico.

Valentino Di Campli, 51 anni, dottore commercialista

, è al quarto mandato dopo essere stato incaricato per la prima volta nel maggio 2011, e resterà in carica per il prossimo triennio. "Sono assai orgoglioso per la stima e la fiducia rinnovata. Lavoreremo in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, al servizio della più importante realtà cooperativa abruzzese favorendo l'aggregazione tra le cantine associate e lo sviluppo commerciale nei mercati sia all'estero che in Italia