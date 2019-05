AL VIA I LAVORI AL COLLE DI COSTANTINOPOLI

Martedì 30 aprile 2019 sono stati consegnati i lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico del colle di Costantinopoli Saraceni all'impresa CO.DI.MAR. sas, con sede in Silvi Marina.

Alla gara di appalto hanno presentato istanza di partecipazione 306 ditte e tra queste sono state sorteggiate 20 ditte poi ammesse a presentare l'offerta.

L'intervento, interamente finanziato da un contributo della Regione Abruzzo di € 1.226.000, riguarda la messa in sicurezza del versante sottostante Via Costantinopoli - Oratorio Salesiano - Via Michetti e Via Petrilli, in zona ad elevata pericolosità del PAI.

I lavori, della durata di 8 mesi, saranno diretti dall'ing. Sandro Orlando, mentre le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dal geom. Americo Di Nicolantonio con la collaborazione dell'ing. Luigi Iubatti di Ortona.