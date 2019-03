LA RISERVA NATURALE “GROTTA DELLE FARFALLE” ENTRA A FAR PARTE DI “R.A.M.C.A.”

Con la deliberazione a voti unanimi del Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni espresso mercoledì scorso presso il Municipio Frentano, atto che segue quello del Comune di San Vito Chietino dello scorso mese, viene sancita l’entrata della Riserva Naturale Regionale “Grotta delle Farfalle” all’interno della Rete delle Aree Protette Marino Costiere d’Abruzzo (RAMCA) completando la prima Rete Regionale Tematica costituita da Aree Protette nata nel 2016.

Nove le Aree Protette coinvolte, la Grotta delle Farfalle si unisce alle “fondatrici”: l’Area Marina Protetta di Torre Cerrano e le Riserve Regionali “Punta Aderci”, “Marina di Vasto”, “Lecceta di Torino di Sangro” e “Borsacchio” alle quali si erano unite nel 2017 la “Pineta dannunziana” di Pescara e nel febbraio 2019 “Ripari di Giobbe” e “Punta dell’Acquabella” di Ortona.

Grazie alla volontà dei Sindaci Giovanni Enzo Di Rito ed Emiliano Bozzelli e delle Amministrazioni comunali da loro presiedute, Rocca San Giovanni (Comune Capofila) e San Vito Chietino, adesso sarà possibile iniziare la seconda fase del lavoro congiunto per arrivare all’elaborazione, in modo sinergico, di un Piano d’Azione Comune che conterrà progetti e interventi specifici di salvaguardia attiva di specie ed habitat d’interesse comunitario; modalità per il coordinamento generale, attività di monitoraggio su specie ed habitat legate agli ambienti costieri e marino-costieri della Regione Abruzzo; nonché la verifica periodica, attraverso l’analisi congiunta dei dati monitorati, della conservazione delle varie specie di flora e fauna locale.

La sede operativa di “R.A.M.C.A.” è stata individuata presso l’Ufficio Riserve del Comune di Ortona e Coordinatore scientifico del progetto il Dott. Andrea Rosario Natale .

“ Si tratta - dichiara Fabio Caravaggio , Consigliere delegato all’Ambiente del Comune di Rocca San Giovanni - di un accordo che risponde alla necessità di dare una strutturazione ed una programmazione concertata tra le riserve stesse, al fine di sviluppare economie di scala e beneficiare di un’azione sinergica comune, di concerto con la Regione Abruzzo e con il Ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di salvaguardare, tutelare e monitorare la biodiversità marino-costiera. L’obiettivo – continua Caravaggio - grazie alla rete “R.A.M.C.A.”, è sviluppare esperienze pilota innovative nel campo della gestione integrata delle zone costiere, della ricerca applicata e dell’educazione ambientale degli stili di vita sostenibili e partecipare in maniera collettiva, ottenendo maggior premialità, a bandi di finanziamento a carattere europeo, ministeriale e regionale” .

“ Come Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni – esordisce Giovanni Di Rito - Ente capofila nella gestione della Riserva Naturale Regionale "Grotta delle Farfalle, esprimo grande soddisfazione per l'adesione alla rete "R.A.M.C.A.", un progetto innovativo che consente di accomunare, sotto un unico marchio, tutte le riserve litoranee della Regione Abruzzo, al fine di creare un'entità dedita alla valorizzazione, alla conservazione e alla salvaguardia del nostro habitat marino-costiero” .