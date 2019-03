Ben 2 giocatori della Virtus Ortona Scuola Calcio Élite Jacopo Majo e Matteo Moro convocati nella selezione Under 14 del centro federale territoriale di Silvi Marina.

Il nuovo progetto della Federazione Italiana Giuoco Calcio settore giovanile e scolastico prevede la nascita di poli territoriali di eccellenza in tutte le regioni d' Italia per la formazione tecnico sportiva di ragazzi di età compresa tra 12 e 14 anni, un progetto finalizzato non solo a definire un indirizzo formativo ed educativo centrale e avere un monitoraggio tecnico e sociale dell'intero territorio italiano ma anche a tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani.

I due ragazzi ortonesi convocati già l'anno scorso al centro federale territoriale di Castel di Sangro, primo CFT nato in Abruzzo , sono prima stati confermati e poi convocati presso il CFT di Silvi Marina più vicino territorialmente ad Ortona. La fase regionale del torneo prevede un incontro di andata e ritorno tra i due centri territoriali abruzzesi Castel di Sangro e Silvi Marina per poi passare ad una fase nazionale.

Motivo di soddisfazione per la Virtus Ortona che con programmazione e competenza centra obiettivi importanti considerando che ben 7 giocatori classe 2005 e 2006 fanno parte del progetto del centro federale di Silvi Marina .

c.a. Virtus Ortona