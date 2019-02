Venerdì 1 marzo “Troiane” al Teatro Tosti di Ortona

Il quinto appuntamento del cartellone della stagione teatrale del Teatro Tosti curato dalla Compagnia dell’Alba, diretta da Gabriele de Gugliemo e Fabrizio Angelini, con la collaborazione di Acs Abruzzo, è “Troiane” in scena al Teatro Tosti di Ortona venerdì 1 marzo alle 20.30. Una stagione che ha già fatto registrare ben due sold out con “Il fu Mattia Pascal” con Daniele Pecci e con “Parenti serpenti” con Lello Arena e Giorgia Trasselli.

Quello di venerdì è un appuntamento di tutto rilievo con quello che è unanimemente considerato il capolavoro di Seneca. La traduzione e l’adattamento sono di Fabrizio Sinisi, lo spettacolo è diretto da Alessandro Machia, in scena Paolo Bonacelli, Edoardo Siravo, Alessandra Fallucchi, Silvia Siravo, Cecilia Zingaro, Marcella Favilla, Gabriella Casali. In una Troia avvolta dalle fiamme, Seneca mette in scena un universo segnato dal lutto e dalla perdita del controllo sulle passioni, in cui l’umano si afferma soltanto nella sua possibilità di fare il male.

Gli dèi sono ormai presenze lontane e insignificanti, l’uomo è solo davanti al rischio dell’esistenza, con la sua sofferenza e col peso della sua libertà. A dominare è la guerra, quel pòlemos che secondo Eraclito è “madre di tutte le cose”. E la morte. Una morte che è anche liberazione dal dolore, dal male che “si trova dentro di noi” e “proviene dalle nostre viscere”, come afferma Seneca stesso nelle Lettere a Lucilio.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti fino al giorno stesso dello spettacolo e sul circuito CiaoTicket. Info allo 085/9066736.