"In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne celebrata, istituzionalmente, il 25 novembre, il Centro Antiviolenza "Non Sei Sola" organizza "In campo contro la violenza sulle donne", un'iniziativa solidale, in collaborazione con la SSD Ortona Calcio maschile e l'ASD Intrepida Calcio femminile di Ortona. L'evento, da subito accolto da Rocco Iurisci, Presidente dell'Ortona Calcio maschile e da Ciro Mancini, Presidente dell'Intrepida Calcio femminile che avrà luogo il 18 novembre prossimo, patrocinato dal Comune di Ortona, si colloca all'interno di un progetto di informazione e sensibilizzazione territoriali condotto dal CAV "Non Sei Sola" (riconosciuto dalla Regione Abruzzo), sul tema della violenza di genere. Una bella mattinata di riflessione "attiva" che, attraverso la partecipazione di associazioni sportive ortonesi, invierà un messaggio forte alla cittadinanza sull'argomento, soprattutto per l'idea di dar vita ad una partita di calcio sui generis dove non saranno donne contro uomini (e viceversa) a contendersi "la vittoria" ma 2 squadre miste, composte da donne e uomini che, INSIEME, gareggeranno per un risultato-obiettivo "condiviso": dare un calcio, unendo le forze, alla violenza contro le donne. Un risultato dunque che non segnerà la prevaricazione di una squadra sull'altra ma l'unione di entrambe per una vittoria congiunta. La partita inizierà alle ore 10 30 c/o lo Stadio Comunale di Ortona ed il calcio d'inizio sarà battuto dal Sindaco Leo Castiglione, da sempre attento a tematiche d'importanza sociale come quella della lotta alla violenza di genere. L'ingresso è aperto a tutta la cittadinanza e prevede un'offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al CAV "Non Sei Sola" per le attività quotidiane di accompagnamento e sostegno alle donne-utenti".