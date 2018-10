Domenica 28 Ottobre la quarta edizione Cammino dei Vignandanti alla scoperta delle Colline Teatine

Da Ortona si passa alle splendide colline della Val di Foro con un suggestivo percorso di circa 14 km tra Miglianico e Bucchianico, due comuni che hanno voluto fortemente che l’evento si tenesse su questo territorio storicamente vocato alla coltivazione della vite con alcuni dei più suggestivi panorami enoici di tutta la nostra regione.

Confermato il format della manifestazione con 6 soste lungo l’itinerario che saranno curate da enologi, agronomi e tecnici delle cantine partecipanti che per l'edizione 2018 in particolare le ortonesi Dora Sarchese e Cantina Di Ortona, Colle Moro da Frisa, Cantina Tollo e Ciavolich e Marchesi de Cordano da Loreto Aprutino ma legate storicamente ai territori di Miglianico e Villamagna. In ognuna delle soste verrà presentato e trattato un vitigno autoctono abruzzese affrontandone storia, tipologia di lavorazione e prospettive future. Una volta arrivati in piazza a Bucchianico sarà il momento di brindare tutti assieme in un conviviale pasto pomeridiano.

Ad accompagnare lungo il percorso il sempre nutrito gruppo di “vignandanti” ci saranno le guide e gli accompagnatori dell’Associazione“Itinerari d’Abruzzo” che rivestirà il ruolo di partner tecnico della manifestazione così come l’azienda Valagro che ha supportato per tutto il 2018 le attività del Momvimento Turismo del Vino Abruzzo.

Il Presidente del Movimento Turismo Vino Nicola D'Auria si dice molto soddisfatto del nuovo percorso:"Dopo aver proposto per tre anni l'evento nel territorio ortonese, ci è sembrato giusto dare la possibilità di scoprire nuovi paesaggi del vino ai tanti enoturisti che seguono con fedeltà le attività della nostra associazione e in quest'ottica è stato entusiasmante la disponibilità per l'accoglienza riscontrata dai comuni di Miglianico e Bucchianico. Un ringraziamento anche all'associazione Itinerari d'Abruzzo che con la Presidentessa Tiziana Dicembre sta curando tutto l'aspetto tecnico della manifestazione per regalare a tutti i partecipanti una bellissima giornata nel nostro amato Abruzzo."

Il numero dei posti è limitato e per informazioni e iscrizioni (obbligatorie) alla manifestazione è possibile consultare il sito internet www.movimentoturismovinoabruzzo.it

c.s.