SIECO vittoriosa a Grottazzolina

La Sieco continua la sua striscia positiva in questa fase di pre-campionato grazie alla vittoria contro i pari categoria del Grottazzolina. Nelle Marche finisce 2-3 per gli impavidi.



Mercoledì 19 settembre, ore 18. Parte l’ennesima sfida preparatoria per i ragazzi di Mister Nunzio Lanci in quello che è un vero e proprio tour de force. Avversari di turno i pari categoria della Videx Grottazzolina, inseriti nel temibile “Girone Blu” del quale fa parte anche la SIECO.



Tanta è la volontà per gli ortonesi ma tanta è anche la fatica accumulata nelle ultime settimane. Appaiono da subito più pimpanti i grottesi che si impongono per i primi due set con i parziali di 25-22 e 25-19. Praticamente perfetti i marchigiani sia nei fondamentali, sia nello sfruttare la ricezione ortonese che appare in sofferenza. Ma se c’è una caratteristica che la SIECO ha mostrato sin dal principio di questa avventura in serie A2 è la capacità di reagire. Nel terzo parziale l’Impavida è più concentrata e reattiva. Il muro cresce e Grottazzolina non passa più come prima. Tutto il contrario, invece, per gli attaccanti bianco-azzurri che giocando a règimi più alti regalano la vittoria del set. Ora il conto è Videx 2, Sieco 1: 21-25. La reazione impavida non è solo un fuoco di paglia, gli equilibri si sono ribaltati e coach Lanci può gioire per i suoi ragazzi che si aggiudicano il quarto set per 23/25. Il tie-break rispecchia le caratteristiche del set precedente: incerto ed avvincente. Tuttavia la SIECO sulle ali dell’entusiasmo prosegue la sua cavalcata verso la vittoria e nonostante la strenua resistenza marchigiana si aggiudica la vittoria finale che chiude la gara: 12/15



Nunzio Lanci: «Buona gara. Loro sono partiti fortissimo e hanno fatto affidamento sulla difesa che è una delle loro armi migliori e sulle tante individualità importanti presenti in rosa. Incontreremo ufficialmente il Grottazzolina proprio qui in casa loro già alla seconda di campionato ed oggi ci siamo fatti un’idea sulla grande qualità di questo avversario»



Videx Grottazzolina – Sieco Service Ortona 2-3 (25/22; 25/19;21/25;23/25)