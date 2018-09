LA SIECO INCONTRA LA CUCINE LUBE CIVITANOVA MARCHE

Primo test pre-campionato per la Sieco Service Impavida Ortona che in allenamento congiunto affronterà mercoledì 5 settembre a Civitanova Marche la blasonata Cucine Lube Civitanova, tra le più importanti realtà pallavolistiche europee.



Seppur priva di molti dei suoi talenti, impegnati con le rispettive nazionali in vista dei prossimi mondiali, quella contro la Lube sarà un primo importante banco di prova per saggiare la condizione fisica dei ragazzi bianco celesti. Incerta la presenza dello slovacco Ogurčák, vittima di una leggera distorsione ad una caviglia.



Nunzio Lanci: «Di certo cominciare la stagione con incontrando la Lube potrebbe essere scoraggiante, ma nello stesso tempo ci darà modo di saggiare il punto dei nostri automatismi in campo. C’è da dire che siamo ancora agli inizi, i ragazzi cominciano a conoscersi ma il lavoro da svolgere in palestra è ancora molto. Confrontarci con giocatori del calibro di Simon e Leal sarà molto stimolante. Anche se si tratterà soltanto di un allenamento noi ce la metteremo tutta perché dobbiamo preparare al meglio questa prossima stagione per riuscire a centrare il nostro obiettivo che è quello di conservare la categoria».



Appuntamento dunque all’Eurosuole Forum mercoledì 5 settembre con inizio alle ore 17.45. Ingresso libero.



c.s.