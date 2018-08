Dodici giovani per il servizio civile per tre progetti di servizio civile volontario del comune di Ortona

Sono aperte le richieste di partecipazione per giovani dai diciotto ai ventotto anni che desiderano svolgere un anno di servizio civile in uno dei tre progetti del Comune di Ortona ammessi a finanziamento in base ai bandi promossi dalla Regione Abruzzo. Si tratta di esperienze formative che riguardano la tutela e valorizzazione dei beni culturali, nei servizi sociali e di integrazione e in quelli educativi per la prima infanzia.

In particolare sulla pagina web istituzionale del Comune, al link "Servizio Civile Nazionale", sono recuperabili sia i progetti sia i collegamenti per accedere al formulario delle domande e al bando regionale. «È una esperienza di formazione importante per i giovani – dichiara il sindaco Leo Castiglione – che avranno la possibilità di formarsi ed insieme di offrire servizi ai cittadini ortonesi di alto livello professionale». Vari sono i settori di impegno, dal progetto "Cuor di biblioteche" finalizzato all'ampliamento e all'inclusione dei servizi culturali ortonesi, al progetto "Cittadini insieme" su azioni positive di integrazione degli immigrati, "Piccolo blu piccolo giallo" su attività educative per la prima infanzia nell'ambito del Polo per l'Infanzia 0/6 anni del Comune.